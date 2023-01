Dansk bomber spolerede Brøndby-spillers fremtid i Holland

Håkon Evjen og Jens Odgaard nåede at dele klublogo i et halvt års tid i AZ Alkmaar.

Men havde det ikke været for sidstnævntes gode målnæse, var Brøndby måske ikke blevet forstærket med Håkon Evjen, der officielt blev præsenteret som det nyeste skud på Vestegnen tirsdag.

Ifølge fodboldjournalist Theo Brinkman, der i 15 år har dækket AZ Alkmaar tæt for lokalmediet Noordhollandsdagblad, besværliggjorde indkøbet af danske Jens Odgaard nordmandens muligheder i Holland, og det havde enorm betydning for Brøndby-skiftet.

- Håkon blev skadet i september sidste år, og han var helt ude i to måneder. I mellemtiden tog Jens Odgaard over og satte sig tungt på den position, som Håkon foretrak, og derfra var der meget lang udsigt til spilletid for ham, fortæller Theo Brinkman til Ekstra Bladet.

- Jeg fik ikke mulighed for at tale med Håkon, inden han forlod AZ Alkmaar, men jeg kan forstå, at den hårde konkurrence med Odgaard var med til, at han endeligt besluttede sig for at rykke videre.

Jens Odgaard skiftede til AZ Alkmaar i sommeren 2022. Foto: Piroschka van de Wouw/Ritzau Scanpix

Jens Odgaard drog efter et lejeophold i Waalwijk til AZ Alkmaar sidste sommer. Indtil videre har han leveret seks scoringer og to assists i 13 ligakampe.

Købt for 14 millioner kroner

Evjen blev i 2019 solgt fra Bodø/Glimt for 18 millioner kroner til AZ Alkmaar, og med til historien om skiftet til Brøndby hører, at den 22-årige nordmand aldrig for alvor brændte Æresdivisionen af.

Skader og dårlige præstationer prægede årene i Holland.

Derfor kunne fodbolddirektør Carsten V. Jensen slå til og investere 14 millioner kroner i Evjen, som han har haft højt på sin liste i flere transfervinduer.

Han opererer primært på kanten, men kan også spille 10'er.

