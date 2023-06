Danske Spil bliver hovedsponsor i Brøndby

Brøndby IF offentliggør fredag, at man har indgået ny sponsoraftale med Danske Spil

Det bliver Danske Spil, der fremover indtager positionen som hovedsponsor i Brøndby IF.

Fredag meddeler superligaklubben, at man har indgået en treårig aftale med det offentligt ejede selskab, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en kæmpe aftale for Brøndby.

Aftalen må afføde lige dele begejstring og lettelse i den storkøbenhavnske klub, da man længe har vidst, at Booztlet ville stoppe som hovedsponsor.

Om det betyder, at Booztlet stopper helt som sponsor, er mere uklart. Det kunne også tænkes, at man fortsætter på en mindre fremtrædende position, og det går fint i tråd med flere sponsorer på trøjen - fremfor en enkelt hovedsponsor, der ejer hele trøjen, som Unibet gør i FC København - og som Codan gjorde i mange år hos Brøndby.

- Vi ser frem til at bygge videre på mange års partnerskab, når Danske Spil og Oddset udvider sit engagement og bliver hovedpartner de næste tre sæsoner, siger Ole Palmå, administrerende direktør i klubben.

Ansvarlig balance

Danske Spil kommer ikke til at optræde på spillertrøjerne. Og det er usædvanligt - men velovervejet fortæller Karsten Fogh Holanng, der er administrerende direktør i Danske Licens Spil:

- Vi har valgt ikke at have Oddsets logo på Brøndby IF's spillertrøjer og holder i stedet pladsen tom i aftaleperioden. Det er utraditionelt, men vi laver med den tomme plads på trøjen en tydelig markering af, at pengespil skal udbydes, markedsføres og spilles med omtanke.

- Generelt vil vi bruge reklamemulighederne i sponsoratet, men den tomme front er en af mange ting, vi gør for at sikre en ansvarlig balance i markedsføringen som en del af vores indsats for sunde spillevaner. Vi vil sammen med klubben i øvrigt se på muligheden for at bruge udvalgte kamptrøjer til for eksempel at hylde det stærke fællesskab i klubben eller til budskaber om f.eks. ansvarligt spil.