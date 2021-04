Dansker skulle afløse Zlatan

Husker du Superliga-legenden Peter Madsen? Her er han i dag

Det står stadig som et af de største mysterier i Superligaen historie.

For Bent Christensen, Ebbe Sand og Peter Graulund blev alle solgt til tyske klubber efter at være blevet Superliga-topscorer for Brøndby.

Men da Peter Madsen i 2002 sparkede mesterskabet til Brøndby via 22 mål, og som Superliga-topscorer også kom med i VM-truppen, så måtte han alligevel blive hos de blågule.

Nu fortæller Madsen selv i podcasten 'Graulund i dybden', at han faktisk var tæt på at skulle afløse selveste Zlatan Ibrahimovic i Ajax.

- Jeg var til VM og snakkede med Per Bjerregaard, og han siger 'Peter nu har vi det på plads, nu skal du til Stade Rennes i Frankrig'. Så kommer jeg hjem og går i København med min kone, og bliver ringet op 'i dag eller i morgen tager du til Holland', nu skulle jeg til Ajax, og det var også på plads. Der skulle de så først sælge Zlatan, så det var et stort navn at træde efter, siger Madsen i podcasten.

- Der var snak om Atletico og Rangers, og hvad der nu var, så det var lidt tough oppe i hovedet på en ung spiller, siger Madsen.

Peter Madsen var også med landsholdet til VM i 2002. Foto: Niels Hougaard/Polfoto

Det endte med, at Madsen måtte spille et halvt år mere i Brøndby under den nye træner Michael Laudrup, og så stod valget mellem en lejeaftale med Wolfsburg eller et salg til Austria Wien, og her valgte Madsen den tyske topklub, hvor han havde udsigt til en permanent kontrakt.

De 22 mål, som Madsen scorede i 01/02-sæsonen er siden kun gjort bedre af Dame N'Doyes 25 mål i 2011, Marcus Ingvartsens 23 mål i 2017 samt Robert Skovs 29 mål i 2019. De to sidstnævnte havde dog glæde af 36 kampe, hvor Madsen måtte nøjes med 33 kampe.

Peter Madsens ophold i Wolfsburg blev aldrig den store succes, mere succes var der hos Bochum, mens opholdet i FC Köln førte til en udlejning til Southampton, inden han vendte hjem til Brøndby og en udlejning til Lyngby, hvor karrieren sluttede i 2012.

Peter Madsen tænker over karrieren. Foto: Olivia Loftlund

Årsagen til de kiksede klubskifter i sommeren 2002 ligger ifølge Madsen i, at Brøndby gamblede i forhold til at få et stort beløb, der gerne skulle slå FC Københavns salg af Christian Poulsen for 60 millioner kroner.

Og så lykkedes det altså heller ikke Ajax at sælge Zlatan Ibrahimovic i sommeren 2002. Først i 2004 røg han videre til Juventus, og siden gik karrieren over Inter, Barcelona, Milan, Paris SG, Manchester United, LA Galaxy, og nu Milan igen for den stadig aktive svensker.

Tre år ældre Peter Madsen har gang i en civil karriere i Danmark, som du kan læse om lige her.

