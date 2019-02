De er favoritter som Zornigers afløsere

Det peger mod en intern løsning, når Brøndby enten tirsdag eller onsdag morgen udpeger den midlertidige afløser for Alexander Zorniger som cheftræner i Brøndby.

Når cheftræneren stopper i utide, plejer Brøndby at udpege folk fra egne rækker eller en person med rødderne dybt plantet i klubben.

For tre år siden, da Thomas Frank stoppede i utide, blev U19-træner Auri Skarbalius hentet ind til at løse opgaven i fællesskab med John Faxe Jensen.

Tidligere har Henrik Jensen afløst Kent Nielsen, og for 12 år siden blev Tom Køhlert brandslukker efter fyringen af René Meulensteen.

Nu ligger det til højrebenet, at Alexander Zornigers to assistenter – Matthias Jaissle og Martin Retov – er favoritter til at træde til resten af foråret som den midlertidige løsning på trænerposten. De kender spillerne, spillestilen, forventningerne og klubben indefra.

Den forhenværende cheftræner Alexander Zorniger hilser på de fremmødte ved pressemødet om klubbens trænersituation efter fyringen af tyskeren selv. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Arbejder på midlertidig løsning

Sportsdirektør Ebbe Sand gav beskeden om trænerfyringen mandag formiddag til en samlet spillertrup. Spillerne har fri tirsdag, og når de møder ind onsdag er det med nye chefer i spidsen for klubben.

- Vi melder noget ud senest onsdag, men vi arbejder på en midlertidig løsning på trænerposten, siger sportsdirektør Ebbe Sand, der dermed giver sig selv god tid til at finde en permanent løsning på trænerposten fra næste sæson.

Aktuelt er Morten Wieghorst med fortid i Brøndby ledig på markedet, men han er næppe interesseret i et job som brandslukker. Læg dertil, at hans fodboldfilosofi ligger et stykke fra Brøndbys ønske om at fortsætte med kaos-fodbold og et massivt presspil.

Klubikonet John Faxe Jensen er også ledig, men virker ikke så oplagt på ny som brandslukker i klubben.

Endelig findes der også den interne løsning med U-19 træner Joakim Mattson og Masterclass-koordinator Klavs Rasmussen, der begge har fortid som trænere på højeste niveau. Men her virker det til, at de er dedikerede til udviklingen af Masterclass.

