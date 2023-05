Mathias Kvistgaarden har ramt et højt, stabilt forårsniveau og har fået sit superliga-gennembrud

Det er svært at finde mange positive historier på Vestegnen for tiden.

For en sjetteplads i mesterskabsspillet og ustabile præstationer i hobetal er det, som Brøndby-folket skal forholde sig til for tiden.

Men der er et enkelt lyspunkt. Og han hedder Mathias Kvistgaarden.

Mod Viborg var det igen ham, der viste sig frem som enmandshæren, der konstant gav Viborgs defensiv store problemer.

Modstanderne må ofte kæmpe for at følge med Mathias Kvistgaarden. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

- De kan ikke styre ham, siger Jesper Sørensen med et skævt smil og henviser til Viborg.

Han kunne lige så godt have tilføjet både FC København og Randers, hvor Kvistgaarden også var en markant skikkelse på Brøndby-mandskabet.

- Der er virkelig kommet bund i hans præstationer. Han er stabil og det er på et meget flot niveau.

- Jeg skal på ingen måder holde ham tilbage, siger Jesper Sørensen.

Mod Viborg havde han lagt ham helt frem ved siden af Ohi Omoijuanfo. Og det var tæt på at give udbytte før pausen, hvor nordmanden serverede bolden i feltet til Kvistgaarden, der dog ikke nåede frem for at prikke bolden i mål.

De var i perioder hårde ved Mathias Kvistgaarden, der har hurtige fødder og er meget aggressiv i sin spillestil. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

- Nu skal vi lige have det sidste med for Kvistgaarden. Han skal til at score regelmæssigt. Det skal nok komme.

- Vi er godt tilfreds med den udvikling, han er inde i, siger Jesper Sørensen, der dog valgte at skifte ham ud efter 75 minutters spil, fordi kræfterne slap op hos den unge angrebskomet.

- Der er positive ting, vi kan tage med. Men der er også noget negativt fra den her kamp, som vi skal have set på.

- Vi skal have set på, hvorfor vi kommer så langt tilbage på banen i anden halvleg, siger Mathias Kvistgaarden, der har fundet sig godt tilrette på Brøndby-mandskabet.