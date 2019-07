- De røvrender Ebbe!

Efter at Ekstra Bladet afslørede, at klublegenden Ebbe Sand bliver degraderet i Brøndbys hierarki til fordel for en tidligere FCK-mand, er stemningen på Vestegnen mildt sagt lunken.

Carsten V. Jensen, der netop har forladt sin stilling hos FC Nordsjælland, skubber nemlig Sand til side med en ordentlig skuldertackling.

- De røvrender ham (Ebbe Sand, red.) og siger på en måde, at man ikke tror på ham. Havde han fået et år eller halvandet og ikke bevist noget, kunne man have taget det til overvejelse, siger 34-årige Jeffrey Hansen, da Ekstra Bladet møder ham på Glostrup Station.

Jeffrey Hansen var iført Brøndby-trøje. Foto: Kenneth Meyer

Men til trods for at man er ivrig Brøndby-fan kan man godt have håb for personer, der tidligere har været på lønningslisten i FCK.

- Hans baggrund er lidt lige meget. Det kommer an på, hvem han kan tillokke af spillere. Hans talentarbejde har altid været godt og kan han løfte Brøndby, er det et scoop.

Så er fortiden lige meget?

- Ja, for jeg savner virkelig, at vi satser på egne spillere, siger Jeffrey Hansen, der til dagligt er salgsassistent.

Og Carsten V. Jensen har da trods alt også en fortid som spiller i Brøndby i begyndelsen af 90'erne, inden han skiftede tilværelsen på Vestegnen ud med en karriere hos rivalen. Først som spiller og siden som assistenttræner og sportschef.

Forkert

Selvom det kan være svært at sige, hvad der er sket på de indre linjer, og hvad der har været motivationen for at give Ebbe Sand kniven, er man på Vestegnen enige om, at han blevet behandlet som skidt.

- Det er forkert den måde, man har behandlet Ebbe Sand på. Han ikke fået en chance. Det er for tidligt, siger gartneren Søren Nielsen i Glostrup Centret med henvisning til, at Sand blot har siddet seks måneder i sit sæde.

Søren Nielsen mener, at Sand har været på en rigtig svær opgave. Foto: Kenneth Meyer

- Han har ikke rigtig leveret noget, men han kom også ind, hvor det ikke kørte for klubben. Så det har været en svær opgave for ham.

Et forsøg værd

Til trods for at man er utilfreds med behandlingen af Ebbe Sand, er der alligevel en smule optimisme at spore, når man kigger på afløseren.

- Nogle er imod, nogle støtter det. Men efter min mening er det værd at prøve, siger læreren Rachid Eifilali fra Brøndby.

Rachid Eifilali forsøger at se alle de Brøndby-kampe, han kan. Foto: Kenneth Meyer

- Han har en god erfaring, vi kan bruge. Det handler om fodbold, og i fodbold handler det om erfaring. Har han noget at give til holdet, må vi glemme hans fortid.

'En god mand'

Med en succesfuld fortid i flere klubber taler Carsten V. Jensens meritter for sig selv.

- Jeg tror, at han en god mand. Han har vist, at han kan levere i FCK og i Nordsjælland, siger Claus Jensen, der arbejder med it-sikkerhed.

Så hans fortid hos rivalen betyder intet?

- Han har jo også været fodboldspiller i Brøndby, skal man huske på.

Claus Jensen mener, at 'CV' er en god mand. Foto: Kenneth Meyer

Hvad tæller højest, hans fodboldspillergerning i Brøndby eller tiden i FCK?

- Klart at han har spillet for Brøndby.

Hvad tænker du om degraderingen af Ebbe Sand?

- Det er godt nok lidt hårdt. Men man ved ikke, hvad der er sket på det halve år.

Synes du, han har gjort det godt på de seks måneder?

- Jeg ved ikke rigtig, hvad han har lavet. Det hele er et spil om penge, og der skal penge til, før det fungerer derovre.

