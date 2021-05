De styrer guldbussen: Den store Brøndby-dom

Han startede sæsonen på bænken, men her sad han ikke særlig længe. Allerede i sæsonens første kamp kom han ind og var med til at vende 0-2 til 3-2 sejr over FCN. Han er Superligaens assistkonge og har med ti scoringer også været en stor bidragsyder til guldet kom til Vestegnen. Han skal have en plads på et af de bedste sæder.