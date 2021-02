Dén besked skulle Brøndby ikke have

Brøndby er fuldstændig ligeglad, hvordan rivalerne i topstriden klarer sig.

Niels Frederiksen brugte i hvert fald ikke FC Midtjyllands overraskende 1-2 nederlag til SønderjyskE som en ekstra motivation, før han sendte sine -spillere på banen mod FC Nordsjælland.

- Jeg kunne aldrig drømme om at fortælle dem, hvordan det var gået FC Midtjylland, så sender jeg et signal til spillerne om, at andre er vigtigere.

Andreas Maxsø var et fyrtårn i Brøndby-forsvaret, da holdet vandt 1-0 over FC Nordsjælland. Foto: Lars Poulsen.

- Der er kun ét hold, der er vigtige, og det er os selv, siger Niels Frederiksen meget bestemt.

Han var lidt irriteret over, at et par vagter havde travlt med at informere Brøndby-lejren om, at de danske mestre var i problemer mod SønderjyskE.

- Min pointe er, at vi kun skal holde fokus på os selv. Vi skal ikke koncentrere os om de andre kampe, siger Brøndby-træneren.

Han fik en perfekt start på forårssæsonen. Udover 1-0 sejren over FC Nordsjælland kom de blå-gule også alene på førstepladsen med et forspring på tre point, fordi FCM tabte.

- Det er da fint, vi ligger nummer ét, men vi bruger faktisk ikke meget energi på det lige nu, hvor vi ikke engang har spillet halvdelen af sæsonen.

- Vi har et større fokus på vores præstationer, pointerer Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen dirigerer med sine tropper. Brøndby stod langt tilbage, men gjorde ondt på FCN med omstillingerne. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby stod dybt og overlod meget initiativ og spil til FC Nordsjælland. Til tider fik hjemmeholdet dog for meget spil. Omvendt var Brøndby farlig på de hurtige omstillinger.

- Jeg har brugt lidt tid på at se de fire kampe, vi spillede mod FCN sidste år. Vi gør ondt på dem, når vi kan true dem dybt. Og det lykkes også i aften, siger Niels Frederiksen, der kunne glæde sig over Simon Hedlund scorede et fremragende mål.

- Simon er en fremragende assistspiller, men vi arbejder lidt på, han skal afslutte noget mere selv. Det gjorde han heldigvis i dag med en fremragende scoring til følge, siger Brøndby-træneren.

