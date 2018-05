Derfor er Brøndbys og FCM's guldkamp helt skæv

I BUNDEN AF ARTIKLEN KAN DU SE, HVORDAN NÆSTSIDSTE RUNDE AF SUPERLIGAEN ER SPILLET DE SENESTE 18 ÅR

Fredag aften spilles næstsidste runde i Superligaen, og guldet er i den grad på spil mellem Brøndby og FC Midtjylland, der begge har 79 point.

Men mens pointtallet er det samme, så er aftenens kamptidspunkt ikke det samme. FC Midtjylland spiller i Parken klokken 18, mens Brøndby spiller i Horsens klokken 20, og det kan få sportslig betydning.

For hvis FC Midtjylland kort før klokken 20 har vundet i Parken, så vil det sætte Brøndby under et gevaldigt pres for også at vinde, mens et pointtab til midtjyderne omvendt vil betyde, at Brøndby i Horsens kan spille på resultatet fra Parken og vide, at de måske kan nøjes med uafgjort.

Men hvorfor disse skæve tidspunkter i næstsidste runde, hvor man ellers i samtlige sæsoner fra årtusindeskiftet og frem til 2016 altid har spillet kampene på samme tidspunkt.

- Vi lavede det om sidste år, fordi vi har fået delte sæsoner, og så har vi flere gange en sidste runde, hvor kampene skal spilles samtidig. Det gør vi nu i runde 26 og 36 og også i runde 32 for kvalifikationsspillet, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

Både i den tyske Bundesliga, den hollandske Eredivisie og den franske Ligue 1 er alle kampene i næstsidste runde i denne sæson blevet spillet på samme tid, men ikke i Danmark, og fordelen ved at sprede kampene ud er klar.

- Det giver flere fodboldfans mulighed for at få adgang til kampene, hvis de ikke spilles på samme tid, siger Thomsen.

- Der er rigtig mange, der gerne vil se begge kampe, og hvis jeg var FCM-an i Parken i aften, så ville jeg, selvom vi havde vundet bruge kort tid på at hylde holdet og så fare ned på det lokale værtshus og se den næste kamp med Brøndby, siger Thomsen.

- Sådan ville jeg gøre, hvis jeg var fan, men det kan godt være,at andre fans har andre holdninger, siger Thomsen.

I mandags blev guldkampen åbnet, da FCM vandt i Brøndby



Og hvis man tror, at det med forskellige kamptidspunkter i næstsidste runde er noget, som tv har trukket ned over hovedet på Superliga-fansene, så tager man fejl.

- Det er noget, klubberne selv har besluttet, siger Thomsen.

- Eller formelt er det sådan, at det er Divisionsforeningens bestyrelse, der fastsætter det, men i praksis så er det noget, der altid gøres i dialog med klubberne ud fra, hvad der ønskes. Klubberne og Divisionsforeningen bliver enige om det i fællesskab, siger Thomsen.

- Her har vi lavet et forslag til tilrettelæggelse af turneringen, og så har vi spurgt klubberne, om det er sådan, de ønsker, at det skal foregå, og det har de sagt ja til, siger Thomsen.

Det var først mandag efter guldbraget mellem Brøndby og FC Midtjylland, at Fodbolddanmark opdagede, at kamptidspunkterne i næstsidste runde var forskellige, men her kunne man ikke gå ind og ændre tidspunkter, og der er heller ingen klubber, der er kommet med ønsker til det.

Men hvis FCM starter med at vinde i aften, så lægger det jo et kæmpe pres på Brøndby, og hvis FCM smider point i aften, så ved Brøndby, at de også bare behøver uafgjort - og det er vel en fordel, at kunne spille på de andres resultat?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg kan sige, at det er det samme til VM og Champions League, og hvis vi havde spillet samtidig her, så kunne man rykke spekulationerne til tredjesidste runde, siger Thomsen, der peger på, at der sidste år ikke var nogen, der satte spørgsmålstegn ved de forskellige kamptidspunkter i næstsidste runde.

I 17 sæsoner i træk har næstsidste runde været spillet samtidig for at sikre sportslige retfærdighed, men ikke i aften. Foto: Lars Poulsen

I pokalsemifinalen i april vandt Brøndby også mod FCM:



Alt i alt har Divisionsforeningens direktør været glad for skiftet til den nye Superliga-struktur.

- Jeg har været rigtig tilfreds med turneringsforløbet. Det har været en super spændende turnering, siger Thomsen, og han tænker ikke kun på det roste mesterskabsspil.

- Men også på playoff-kampene om Europa og nedrykningsplayoff. Det har givet kampe med international kvalitet og pæne tilskuertal, som vi sjældent ser i det omgang, siger Thomsen.

- Hvis man mener, at højintense kampe er med til at løfte det sportslige niveau, så får vi altså også løftet Superligaen, siger Thomsen.

Efter sæsonen skal Superliga-klubberne mødes og evaluere Superliga-strukturen, og 30. juni skal der være taget en beslutning om fremtiden, men foreløbig har Divisionsforeningen ikke hørt dårlige ord angående beslutningen om at spille næstsidste runde på forskellige tidspunkter.



SÅDAN ER NÆSTSIDSTE RUNDE SPILLET I SUPERLIGAEN

18. maj 2018 klokken 18.00 og 20.00

20-21. maj 2017 klokken 13.00, 14.00 og 18.00

26. maj 2016 klokken 20.00 (alle kampe samtidig)

31. maj 2015 klokken 16.00 (alle kampe samtidig)

11. maj 2014 klokken 17.00 (alle kampe samtidig)

16. maj 2013 klokken 19.00 (alle kampe samtidig)

20. maj 2012 klokken 16.00 (alle kampe samtidig)

25. maj 2011 klokken 20.00 (alle kampe samtidig)

9. maj 2010 klokken 15.00 (alle kampe samtidig)

24. maj 2009 klokken 17.00 (alle kampe samtidig)

18. maj 2008 klokken 15.00 (alle kampe samtidig)

24. maj 2007 klokken 19.00 (alle kampe samtidig)

7. maj 2006 klokken 15.00 (alle kampe samtidig)

15. juni 2005 klokken 19.00 (alle kampe samtidig)

23. maj 2004 klokken 15.00 (alle kampe samtidig)

18. juni 2003 klokken 19.00 (alle kampe samtidig)

12. maj 2002 klokken 15.00 (alle kampe samtidig)

10. juni 2001 klokken 15.00 (alle kampe samtidig)

25. maj 2000 klokken 19.00 (alle kampe samtidig)

