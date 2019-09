Derfor er der kæmpe spejle på Brøndby Stadion

Det er ikke af forfængelighedsmæssige årsager, at der på Brøndby Stadion er blevet installeret en række enorme spejle.

Det er derimod for græssets skyld.

For hvis græsset skal være grønt, skal der en masse sollys til, og det er problematisk på et fodboldstadion, hvor store dele af grønsværen er henlagt i skyggen under de enorme tribuner.

Derfor har Brøndby indgået et samarbejde med den danske virksomhed Second Sun om at montere spejlene, der kan skabe reflektere solyset ned på græsset. Og det glæder Chris Hague, der er greenkeeper på Brøndby Stadion.

- Det letter bestemt vores arbejde, at lysforholdene er optimale på banen. Lys er et afgørende element for græsset for et optimalt resultat sammen med luft, temperatur og vand.

- Vi håber, at Second Suns nye spejlreflektorsystem kan hjælpe os, da græssets vækst som sagt ikke mindst er meget afhængig af effektiv belysning, siger Chris Hague i en pressemeddelelse.

Brugen af kunstigt lys til det drilske græs er ikke noget nyt. Det har været kendt længe, men kun i form af projektører, der bruger meget strøm. Det gør disse spejle ikke.

Foreløbigt er der tale om et forsøg, hvor der er monteret 20 meter høje spejle i taget over Loxam-tribunen. De ruller automatisk ud, når der er sol, og de kan drejes i alle vinkler, så de reflekterer strålerne bedst muligt. Og de bliver naturligvis rullet ind, hvis der er kamp på stadion eller bare for meget vind.

Hvis forsøget viser sig at være en succes, kan der blive tale om, at der skal installeres yderligere spejle.

Spejle fylder 20 gange 10 meter og bliver naturligvis kun benyttet, når der ikke er fodbold på Brøndby Stadion. Foto: Second Sun

Se også: Brøndby beholder Kamil Wilczek: Der er ro på nu

Discount-Bendtner: Det betaler FCK