Derfor spiller eks-FCK'er i Brøndby-kamp

Som tidligere FCK-spiller er det svært at stille op til et arrangement, hvor en del af overskuddet tilfalder rivalerne fra Brøndby IF.

Michael Gravgaard var dog ikke et sekund betænkelig ved at sige ja til at deltage i en velgørenhedskamp mellem Brøndbys legender og et Superliga All Star mandskab.

Det var han ikke, da han blev bekendt med baggrunden for initiativet.

- For mig handler det mere om at udvise samfundssind frem for at støtte Brøndby økonomisk.

- Da jeg hørte, at det sker som en konsekvens af corona-krisen, synes jeg, man skal udvise samfundssind og stille sig til rådighed, siger Michael Gravgaard, der udover FC København også har en fortid i Randers og Viborg.

- Der er masser af historiefortælling i dansk fodbold. Jeg tror, vi i fremtiden skal være meget bedre og dygtigere til at arrangere kampe med tidligere klublegender.

- Jeg husker i 2012, hvor jeg i Hamburger SV var med i en opvisningskamp mod verdensholdet. Det var en kæmpe oplevelse. Som 18-årig spillede jeg på Randers Frejas hold i en showkamp mod Liverpool tilbage i 1996, hvor der sad 5000 tilskuere og så på, påpeger Michael Gravgaard.

Udover Michael Gravgaard spiller flere tidligere FCK-kroyfæer med på Superliga All Star holdet. Det gælder blandt andre Jesper Grønkjær, Lars Jacobsen og Niclas Jensen.

Det er Thomas Kahlenberg og Daniel Agger, der er initiativtagere til velgørenhedskampen, hvor mange tidligere Brøndby-profiler har stillet sig til rådighed. Det gælder blandt andre Johan Elmander, Per Nielsen, Ebbe Sand, Mogens Krogh, Kim Vilfort og John Faxe Jensen.

Michael Gravgaard kommer til at spille på superliga All Star mandskabet, der får Troels Bech (t.h) som træner, mens Thomas Kahlenberg er primus motor for Brøndby legenderne. I bedste fald kan Brøndby legenderne samle et par millioner kroner ind til klubben. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby kan score millionbeløb

Planerne for kampen blev præsenteret tirsdag, hvor forventningen er, at der bliver solgt 15.000 billetter til velgørenhedskampen, som endnu ikke har fået en dato.

Den bliver planlagt, når myndighederne åbner for tilskuere på stadion.

Hvis det sker, kan Brøndby vente et par millioner kroner i overskud fra begivenheden, fordi Læger uden Grænser også skal tildeles 250.000 kr. som en del af overskuddet fra kampen.

