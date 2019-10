- Det er en enorm motivation for mig

Kamil Wilczek scorer mål på samlebånd for Brøndby, og han nærmer sig med hastige skridt at snuppe rekorden som den mest scorende Brøndby-spiller i Superligaens historie. Lige nu tilhører rekorden Ebbe Sand med 69 mål, men med 64 scoringer nærmer Kamil Wilczek sig med hastige skridt sin tidligere chef. Det skulle være mærkeligt, hvis ikke polakken gør rekorden til sin ejendel i løbet af sæsonen.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er et af mine store mål at slå Ebbe Sands rekord. Der er ikke så langt op, og jeg vil gøre alt for at slå rekorden, siger Kamil Wilczek, der senest blev dobbelt målscorer mod FC København, til det polske medie Sport.

Brøndby-kaptajnen er aktuelt topscorer i Superligaen med 10 mål, og det er velkendt, at større klubber har noteret sig, at der løber en meget målfarlig angriber rundt på den københavnske Vestegn.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Det at slå Ebbe Sands rekord er en enorm motivation for mig, siger Kamil Wilczek. Foto: Lars Poulsen.

I sommer var der rygter om blandt andre Besiktas, men det mundede aldrig ud i noget konkret.

- Før jeg forlængede min kontrakt med Brøndby, havde jeg interessante tilbud fra forskellige kontinenter, men Brøndby kæmpede hårdt for mig og var fast besluttet på at beholde mig. Derfor besluttede jeg mig for at forlænge frem til 2021. Min familie har det godt her, siger Wilczek og tilføjer:

- Alligevel var der nogle forespørgsler i sommerens transfervindue, men bare det at slå Ebbe Sands rekord er en enorm motivation for mig. Jeg kan ikke sige, at jeg aldrig vil tage imod et andet tilbud, for det er livet som fodboldspiller. Jeg vil ikke love noget, jeg måske ikke kan holde. I fodbold kan alt ændre sig i løbet af et halvt år eller 12 måneder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ebbe Sand er den mest scorende Brøndby-spiller i Superligaens historie med 69 fuldtræffere. Foto: Ole Steen.

Brøndby-spilleren fastslår, at han gerne vil slutte karrieren hjemme i Polen og helst hos de forsvarende mestre fra Piast Gliwice, hvor han har en fortid.

- Jeg har sagt før, at jeg gerne vil hjem til Polen, og den holdning ændrer sig ikke. Det kan ske om halvandet år. Det kan være, jeg har tre år mere i udlandet, men så vil jeg også gerne tættere på mit hjem. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg føler mig mest forbundet til Piast, hvor jeg havde en fantastisk tid og blev topscorer, siger 31-årige Kamil Wilczek.

Brøndby og Kamil Wilczek møder Lyngby Boldklub på udebane søndag eftermiddag.

