- Det er ikke synd for ham

Brøndby vinkede i det netop overståede transfervindue farvel til topscorer Mikael Uhre og midtbanemotor Morten Frendrup, mens kaptajn Andreas Maxsø pænt måtte blive på Vestegnen, da handlen med franske Bordeaux kollapsede.

I et interview med Eurosport fortalte Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, at det var ulykkeligt for Andreas Maxsø, at han heller ikke fik stillet sin udlandslængsel i denne ombæring, men den udlægning fortryder 'CV' nu.

Carsten V. Jensen er ikke i tvivl om, at Andreas Maxsø nok skal være stolt ambassadør i Brøndby til trods for det missede januar-skifte. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det forklarer han i podcasten BrøndbyLyd, hvor vært Nanna Møller Karlsen får sagt, 'stakkels Maxsø' om situationen, inden fodbolddirektøren bryder ind.

- Det tror jeg ikke, du skal sige. Det hedder ikke stakkels. Det er et forkert udtryk, lyder det høfligt fra Carsten V. Jensen, der fortsætter:

- Jeg fortryder, at jeg fik sagt i en sen nattetime, at det var ulykkeligt. For det er det sådan set ikke. Maxsø har været en fantastisk performer i Brøndby, og det vil han også være fremadrettet. Det skal vi lige huske. Der er ikke noget med, at det er synd for ham eller noget andet.

- Det her er sport på topniveau, og så må man indstille sig. Han kommer til, så længe han er i Brøndby, at kæmpe for logoet og være en stærk ambassadør for Brøndby.

Andreas Maxsø har to gange været tæt på lukrative aftaler i udlandet i sin Brøndby-tid. Foto: Tariq Mikkel Khan

Årsagen til at CV i et svagt øjeblik kunne være foranlediget til at få en smule ondt af Andreas Maxsø er, at Brøndby-kaptajnen missede et skifte i sommer, da FC Rostov var millimeter fra at hente forsvarsspilleren til Rusland.

Denne gang var Ligue 1-klubben Bordeaux også langt med interessen, inden franskmændene trak følehornene til sig igen.

Carsten V. Jensen pointerer, at transfermarkedet stadig er åbent i nogle lande, men at Andreas Maxsø er med Brøndbys træningslejr i Portugal og med stor glæde kommer til at påtage sig rollen som anfører og profil for mesterholdet i foråret uanset hvad.

Bordeaux endte i stedet med at købe Anel Ahmedhodzic i Malmö FF. Ahmedhodzic har tidligere spillet i Hobro IK.

