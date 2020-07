'Det er nok urealistisk'

Ante Erceg har i foråret været udlejet fra Brøndby IF til Esbjerg fB, men frem mod den kommende sæson vender kroaten tilbage til den københavnske Vestegn, hvor han har et år tilbage af en ganske lukrativ kontrakt.

30-årige Ante Erceg er aldrig blevet et hit i Brøndby IF, og kan de blå-gule afskibe angriberen et år før tid, gør de det formentlig hjertens gerne.

Det er dog ikke så lige til for fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der som udgangspunkt regner med Ante Erceg for den kommende sæson.

- Det er jo sådan, at der blev lavet en aftale med Ante for nogle år siden, og hvis ikke han er andre steder, så er han her, det er jo vores forpligtelse, og så arbejder vi selvfølgelig med ham, siger Carsten V. Jensen til Canal 9.

Er i interesseret i at indgå en eller anden form for kompromis, så han bliver købt ud af kontrakten?

- Det er jo altid en overvejelse, om det er noget, der kan lade sig gøre. Lige nu anser jeg det for at være urealistisk, fastslår CV.

Ante Erceg kom til Brøndby IF på en fri transfer i sommeren 2018, og han har spillet 22 Superliga-kampe og scoret fire mål for de blå-gule. Han fandt ikke vej til netmaskerne under sit lejeophold i Esbjerg.

