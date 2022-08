Flere Brøndby-fans ventede forventningsfuldt ude foran Brøndby Stadion for at få et glimt af nytilkomne Daniel Wass. Et skifte der har været længe undervejs.

Allerede fra morgenstunden mødt fans op ude foran Brøndby Stadion for at byde holdets nye signing, Daniel Wass, velkommen hjem til 2605. Men offentliggørelsen lod vente på sig. To brøndby-fans havde allerede ved 8-tiden set Wass ankomme til stadion, hvor det var rygtet, at den danske landsholdsspiller skulle tage part i det obligatoriske lægetjek forud for klubskiftet til barndomsklubben.

- Jeg synes, at det er sindssygt stort, at Brøndby-drengen vender tilbage. Vi kan godt bruge en som Wass til at gå ind og styrke den unge trup, siger 20-årige Brøndby-fan Frederik Svendsen til Ekstra Bladet

Ingen lyd på linjen

Først ved 11-tiden lod klubben røre på sig og gav de fremmødte fans noget konkret at forholde sig til, da Wass' agentteam ankom til stadion.

Annonce:

Desværre var hverken den ene eller den anden part til at hugge og stikke i, og de forhandlende parter forsvandt bag skydedørene uden så meget som et kuk. Synet af agenterne gav de fremmødte tilhængere en nyfunden tro på, at historien ikke var det pure opsind. Nu var det faktisk kun et spørgsmål om tid, før klubben kunne præsentere den 33-årige landsholdssspiller.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Landstræner Kasper Hjulmand kigger især på mængden af minutter i minutter i benene frem mod VM til vinter, derfor har Daniel Wass søgt væk fra sin tidligere klub Atletico Madrid FOTO: Jonas Olufson

Familien var involveret

Kort tid efter ankom spillerens kone, Mie Wass, med deres to børn til stadion ved middagstid. Familien Wass blev taget godt imod ved indgangen af klubbens pressechef, Christian Schultz, og nu kunne selv en batteriløs lommeregner lægge to og to sammen. Handlen var millimeter fra målstregen. Men klubbens pressechef holdt hårdnakket fast i, at Ekstra Bladets fremmødte reporter ikke skulle forvente, at der ville være nogen Daniel herude (foran Brøndby Stadion red.). Familien var blot i bygningen i en times tid, før de forlod stadion - uden husbonden Daniel - men med en pose fra Brøndby-shoppen.

Fam Wass ankommer til stadion forud for danskerens skifte FOTO: Jonas Olufson

Annonce:

Transfer-kædereaktion

En håndfuld trofaste fans skiftede for en kort stund fokus fra Wass-transfersagaen til at byde de slagne Brøndby-krigere velkommen hjem fra det forlængede straffesparksdrama i Basel, der kom trissende til den skemalagte træning kl. 13. Men derfra gik der ikke lang tid, før transferlavinen begyndte at rulle. Først kom familien Wass tilbage til stadion - nu med brormand Emil Wass i selskabet.

Den danske landsholdsspiller fik forud for skiftet tilbage til Brøndby rigeligt med spilletid i forsæsonen hos sin tidligere klub Atletico Madrid FOTO: Lars Poulsen

Ikke lang tid efter kom Brøndby-fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, ud fra klubben med sin taske i hånden og med jakken over skulderen. Den sportslige chef ville dog ikke af 'gode grunde' kommentere på handlen. En nysgerrig Brøndby-fan forsøgte dog forgæves at give sportsdirektøren en ekstra chance for at komme med en kommentar, da han råbte 'om Daniel var derinde' efter fodbolddirektøren.

Landsholdsspilleren Daniel Wass greb første mulighed for at lære sine nye holdkammerater at kende, da han trænede med frem mod OB-opgøret, der venter på søndag FOTO: Jonas Olufson

Samme fan fik dog succes, da han spurgte Wass' agentteam, der gik kort tid efter Carsten V. Jensen, om de havde set Daniel inde i bygningen. 'Jep' mundede en af agenterne og stak en tommel i vejret til stor begejstring for den unge Brøndby-fan.

Så faldt bomben. Ved 14-tiden kom klubbens kommunikations- og pressechef, Christian Schultz, smilende ned og spurgte, om vi ikke ville med over og se Daniel træne. Handlen var officiel.

Annonce:

Brøndby-fansene har siden starten af transfervinduet kaldt på nye signings til klubben. Niels Frederiksen har indtil videre spillet med et talentfuldt, men også uerfarent hold. Det blev i hvert fald tydeligt i torsdagens skuffende straffesparksexit til FC Basel i Conference League, at holdet mangler garvede lederskikkelser i den unge Brøndby-trup. Især nu hvor Andreas Maxsø sidder ude med en knæskade, der holder ham ude i to måneder endnu.