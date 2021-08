Brøndby-træner Niels Frederiksen var skuffet, efter at Brøndby endnu engang måtte forlade banen uden sejr

De forsvarende mestre fra Brøndby står stadig uden sejr i Superligaen, efter at holdet smed en 2-0-føring ude mod OB.

Efter kampen var Brøndby-træner Niels Frederiksen ærgerlig over ikke at kunne holde føringen, hvorfor den første Superliga-sejr i sæsonen stadig lader vente på sig.

- Det er bittert, fordi det er vores egen skyld. Det er manglende kvalitet, der gør, at vi ikke vinder kampen i dag, lød det fra Brøndby-træneren efter kampen.

- Man skal ikke forære mål. Det bliver nervøst, især for et hold, der ikke har vundet i et stykke tid.

OB havde en del chancer lørdag aften, men Simon Hedlund havde faktisk muligheden for at lukke opgøret, da svenskeren fik en stor mulighed i anden halvleg til at gøre det til 3-0.

- Der er rigtig mange gode ting, men det er klart, at man sidder med en fornemmelse af, at vi skulle have lukket kampen, men vi gør os ikke fortjent til det.

Det har været en svær sæsonstart for Brøndby-træner, Niels Frederiksen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Selvom Brøndby stadig står uden sejr efter seks kampe, er Niels Frederiksen ikke bekymret over den nuværende stilling i Superligaen.

- Jeg er nødt til at kigge på præstationerne, og i langt de fleste kampe har vi ligget til at vinde. Det må komme på et tidspunkt, og det er jeg også sikker på, at det gør.

Onsdag gælder det kvalifikationen til Champions League, når Brøndby hjemme tager imod Red Bull Salzburg.

Den første kamp i Østrig endte med en 2-1-sejr til favoritterne fra alpelandet.