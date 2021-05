Det forbudte ord på Festegnen

Niels Frederiksens udtryk i sekunderne efter dommer Peter Kjærsgaard havde fløjet af, fortalte alt om, hvad den sejr betød.

Brøndby-trænerens spontane glæde kom til udtryk: Han stod med to knyttede næver og et stort tandpasta-smil.

Den sejr var ikke kun tre point værd, den bragte også Brøndby tilbage i gulddramaet.

Efter tre tabte kampe til FCM, fik Brøndby endelig en sejr over rivalerne i sæsonens sidste, indbyrdes opgør. En sejr, der blev sikret efter pausen, fordi Paulinho var blevet smidt ud kort før pausen.

Andrija Pavolovic scorede til 3-1 og sikrede derved, at Brøndby for alvor har meldt sig ind i guldkampen. Foto: Lars Poulsen.

På trods af tro, håb og drømme om guld, så taler ingen om det forbudte ord på Vestegnen her tre runder før afslutningen.

Ingen i Brøndby-lejren vil sige det, som mange tænker: Nu går vi efter guldet.

- Vi har nu opfyldt målsætningen om top-3. Men vi er selvfølgelig ambitiøse og vil jagte alt, hvad vi kan nå, siger Niels Frederiksen.

Brøndby-træneren tog alternative metoder i brug, da Brøndby jagtede sejren efter pausen. I den flotte lydkulisse, kunne han ikke råbe sine spillere op, så han sendte en af sine assistenter ned i kabinen efter taktiktavlen.

Brøndby havde meget at glæde sig over mod FC Midtjylland. Sejren har bragt dem i den udfordrende rolle til guldet. Foto: Lars Poulsen.

Niels Frederiksen tog taktiktavlen over hovedet og viste det klare budskab til sine spillere på banen: Keep attacking (fortsæt med at angribe).

Brøndbys tre chancer for et gruppespil Hvis Brøndby snupper sølvmedaljerne, venter der mindst seks europæiske kampe forude til sommer. De får således tre chancer for at kvalificere sig til et gruppespil. Hvis Brøndby skal i et europæisk gruppespil, skal de samlet blot vinde én af kval-runderne. Sølvmedaljerne betyder, at Brøndby vil træde ind i anden kval-runde til Champions League. Og det er stort set en umulig vej til drømmeland. Her er modstanderne svære. Det kan blive Celtic, PSV Eindhoven eller Fenerbahce. Hvis de ryger ud her, udløser det billet til tredje kval-runde til Europa League. Her skal Brøndby ikke forvente seedning. Derfor kan denne vej til et gruppespil også blive vanskelig, fordi de skal overleve to kval-runder. Den sidste mulighed for Brøndby vil være den nyoprettede Conference League, men her kan de være uheldig at trække en storklub fra enten England, Italien, Tyskland, Frankrig eller Portugal, men de kan også trække et mere overkommeligt mandskab. Det er nummer seks fra Premier League, der træder ind her og aktuelt er det Tottenham. Fra Serie A er det nummer seks – Lazio. Fra La Liga er det nummer syv, som lige nu er Real Betis. Endelig er risikoen at møde nummer seks fra Bundesligaen – Bayer Leverkusen eller nummer fem fra Frankrig: Lens. Så helt let bliver vejen på ingen måder til et europæisk gruppespil for Brøndby, hvis de vinder sølvmedaljerne. Men de får trods alt mindst tre chancer. Vis mere Vis mindre

- Jeg kunne ikke få kontakt med dem, så det var vigtigt vi fortsat med at angribe, fordi vi ved andre lejligheder har haft tendenser til at blive lidt forsigtige, når vi er kommet foran, forklarer han.

For ham var det første sejr over FC Midtjylland i otte forsøg. En sejr, der betyder mere end tre point, fordi det tænder nogle drømme hos alle Brøndbys fans.

- Jeg tror, vi har det rigtig godt med at komme fra baghjul, siger Niels Frederiksen om den situation Brøndby befinder sig i, hvor det mentale pres er placeret hos midtjyderne.

- Selv om vi besejrede Midtjylland, så er de stadig favoritter til at vinde. Vi har tre svære kampe tilbage. Og her bliver det afgørende for guldets placering, hvem der holder momentum, mener Niels Frederiksen, der nu kan se frem til, at rivalerne fra FC København får stor indflydelse for guldets placering.

Brøndby møder dem søndag i Parken og nogle dage senere gæster FCM også nationalarenaen.

Superligaens topscorer scorede for 17. gang i sæsonen, da han udlignede til 1-1. Han erkender, at Brøndby kan tabe til alle holdene i slutspillet, men han mener også, at de kan slå dem alle på en god dag. Foto: Lars Poulsen.

Skal gøre rent bord

Andreas Maxsø trådte igen i karakter og spillede en solid kamp med mange dueller overfor Sory Kaba.

- Det er stadig i FCM’s hænder. Hvis vi skal skabe spænding helt til sidst, så skal vi gøre rent bord mod FCK, AGF og FC Nordsjælland, pointerer Andreas Maxsø.

Kaptajnen erkender, at den flotte sæson også kommer lidt bag på ham.

- Det er helt fantastisk vi er med helt til slut. Vi havde tidligere på sæsonen nok ikke forventet at være med helt i toppen til slut.

- Men med hårdt arbejde er vi kommet langt. Og så har vi løftet os som hold, mener Andreas Maxsø.

Og lige for at vende tilbage til snakken om guldhåbet på Vestegnen, så er det værd at huske topscorer Mikael Uhres ord:

- Vi kan slå alle holdene i slutspillet, men vi kan også tabe til alle, konkluderer han.