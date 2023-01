En ny træner er på plads, men udfordringerne er fortsat mange for vestegnsklubben

Jesper Sørensen havde stor indflydelse fra bænken, da Brøndby vandt mesterskabet i 2021 - nu skal han stå i spidsen for klubben og bringe dem tilbage til toppen

Jesper Sørensen stod på den liste, som Carsten V. Jensen udarbejdede allerede 14. november, da Niels Frederiksen blev fyret.

Men han var ikke det første trænernavn, som fodbolddirektøren tog fat i for at føre en samtale med, fordi han kendte alt til Sørensens kvaliteter.

Jesper Sørensen er ikke den frembrusende cheftræner, men den stille taktiker. Han havde stor andel i mesterskabet i 2021, hvor han var assistent i Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Efter to et halvt år som assistent i Brøndby havde der længe gået historier om, at det mesterskab i sommeren 2021 havde Jesper Sørensen en langt større andel i, end det reelt var kommet frem.

Stor indflydelse

Som den stille tænker og lidt af en fodboldnørd med stærke taktiske egenskaber havde Jesper Sørensen stor indflydelse på, hvad der foregik under Niels Frederiksens ledelse, fordi han også fik pladsen til at føre sine idéer ud i livet.

Han var med til at sparke til projektet om at skifte system til et tre mandsforsvar, da Brøndby gjorde det i efteråret 2019.

Alt det vidste Carsten V. Jensen godt. Derfor søgte han efter andre mulige trænernavne ud fra en lang liste på 20 personer.

Carsten V. Jensen blev lidt overrasket, da han opdagede, at Jesper Sørensen havde forlænget sin aftale med DBU. Men han fik forhandlet tingene på plads med Peter Møller, så Jesper Sørensen kunne starte i klubben. Foto: Lars Poulsen

Mens CV ledte både i Danmark og udlandet, var Jesper Sørensen i færd med at forlænge sin kontrakt med DBU.

En aftale frem til sommeren 2024 var hurtigt forhandlet på plads. Den manglede bare en underskrift og så en offentliggørelse. Det skete 8. december, da fodbolddirektør Peter Møller var retur i Danmark efter VM.

Mere konkret efter jul

- Det gav da et lille sæt i os, da vi så, at Jesper havde forlænget sin kontrakt med DBU, erkender Carsten V. Jensen.

Forhandlingerne med Jesper Sørensen begyndte reelt først i midten af december og kørte videre i juleugen.

Mellem jul og nytår blev det hele mere konkret. Og kort før nytår nåede de sidste detaljer på plads, men Brøndby ventede med at offentliggøre aftalen til 2. januar.

Jesper Sørensen vandt afstemningen 5-0, da det blev besluttet, hvem der skulle være den nye cheftræner i Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

- Da vi var nået til finalefeltet, havde vi fire kandidater tilbage. Og det blev en 5-0-afstemning i Jespers favør, da vi skulle træffe beslutningen, siger Carsten V. Jensen.

Ansættelsen af Jesper Sørensen viser med klar tydelighed den indflydelse, som Carsten V. Jensen har i Brøndby. For det ligner en klar ansættelse fra ham, selv om de nye ejere også har spillet en vigtig rolle i hele processen.

Mange lange samtaler

Carsten V. Jensen har været i spidsen for ansættelsen, mens Jan Bech Andersen har deltaget sammen med Global Football Holdings to repræsentanter Scott McLachlan og Chris Andersson, der i øvrigt bliver valgt ind i Brøndbys bestyrelse i næste uge.

- Den proces, vi har haft med stort bidrag fra GFH, har gjort os alle sammen skarpere. Vi har udfordret Jesper og haft mange lange samtaler med ham. For os er der slet ingen tvivl om, at han er den bedste kandidat, vi kunne vælge, siger formand Jan Bech Andersen.

På det sidste og afgørende ansættelsesmøde i sidste uge deltog også Scott Krase, der også bliver valgt til Brøndbys bestyrelse i næste uge. Han ejer en lille andel aktier og repræsenterer hele investorkredsen.