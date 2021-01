Per Bjerregaards ansættelse af sønnen Anders Bjerregaard endte med at gøre ondt

Han stod i spidsen for klubben i omtrent 40 år, og du kan ikke sige Brøndby uden at sige Per Bjerregaard.

Selvom de fleste ved, hvor meget han har gjort for klubben, så var den lange tid på de magtfulde poster i klubben bestemt ikke uden problemer.

Lørdag bliver han 75 år, og i den forbindelse har han givet et stort interview til Folkebladet, hvor han både kommer ind på lyse og mørke kapitler.

Der var blandt andet det fejlslagne Interbank-eventyr, der faldt sammen med med klubbens succesridt i Europa i 1992, men det der ramte ham hårdest var tiden efter Michael Laudrups trænergerning i klubben i midten af 00'erne.

Han medgiver, at efterfølgeren René Meulensteen havde ret, da han kaldte klubben 'en syg patient', og ansættelsen af sønnen Anders Bjerregaard som sportschef blev heftigt diskuteret og kaldt nepotisme. Det gjorde ondt på 'Mister Brøndby'.

– Jeg kendte min egen historie. Jeg forlod en af Danmarks største lægeklinikker, som jeg ejede alene, for at starte et job i en klub til den halve løn. Jeg har aldrig nogensinde raget penge til mig. Hvorfor skulle jeg lave nepotisme? Det har ramt mig hårdest i min tid i Brøndby, siger Per Bjerregaard.

I 2006 blev Anders Bjerregaard ansat af en enig bestyrelse, men i 2009 var det slut.

Han blev udsat for nogle ting, som gjorde den lille familie decideret utryg.

- Siden min tiltrædelse i sommeren 2006 har min person været til en del debat. Kritik er en del af jobbet, og det har jeg aldrig beklaget mig over. I den seneste tid har der dog været en udvikling, som jeg har svært ved at forbinde med det at arbejde i en fodboldklub.

- Jeg ønsker ikke at byde min kone og vores børn en hverdag, hvor de grundet emails samt breve på privatadressen ikke føler sig trygge. For mig er det et arbejde, jeg har været glad for, men det er trods alt stadig kun fodbold, sagde Anders Bjerregaard dengang til DR.

Per Bjerregaard bor i dag fortsat på Vestegnen og har glæde af fem børnebørn, der alle har taget fodbolden til sig.

Og så er lægen med det randrusianske ophav glad for, at Brøndby har fundet tilbage til mange af de samme dyder, som han selv var med til at sætte i forreste række, da han stod i spidsen som både bestyrelsesformand og direktør i klubben, nemlig at bruge nogle af klubbens egne talenter.

Per Bjerregaard stoppede i klubben i 2012, hvor han trådte ud af bestyrelsen.

