Det kommer ikke til at ske

Han er måske Superligaens mest talentfulde målmand.

Potentialet er kæmpestort, og han er en spiller, der helt sikkert spiller i Brøndby på lånt tid.

Det er et spørgsmål om, hvornår det store tilbud dukker op, så han kan prøve talentet af på en højere hylde end Superligaen.

Mads Hermansen er ikke klar til at forlænge sin kontrakt med Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har længe været opmærksom på Mads Hermansens kvaliteter. Og han står klar med pen og papir til en forlængelse af den nuværende aftale, der udløber i 2025.

Men den aftale bliver ikke forlænget, som det ser ud her og nu.

- Jeg har ikke talt med CV.

- Jeg skrev en ny kontrakt i foråret frem til 2025. Og der er lagt en god plan for mig med klubben. Den forholder jeg mig til.

- Vi skal spille fem finaler i de fem første kampe, siger Mads Hermansen om Brøndbys jagt på top seks. Foto: Lars Poulsen.

- Så der er ingen planer om, at jeg skal forlænge min kontrakt på nuværende tidspunkt, siger Mads Hermansen, der er opmærksom på, at der også kan ske noget i transfervinduet her i januar.

- Hvis der kommer henvendelser, må vi tage dem seriøst. Som det ser ud nu, skal jeg spille i Brøndby. Og jeg ser meget frem til foråret i Superligaen, siger Mads Hermansen.

Det ligger helt sikkert heller ikke i kortene, at Brøndby skal sælge målmandstalentet nu, men tilbuddet kan blive så stort, at ingen af parterne kan sige nej.

Foråret bliver voldsomt for Brøndby, der med udgangspunktet fra tiendepladsen skal kæmpe for en plads i top seks.

- Vi skal ikke male fanden på væggen. For der er altså kun tre point til fjerdepladsen.

Mads Hermansen sammen med sine målmandskolleger ved den første træning i år. Foto: Lars Poulsen.

- Men det er klart, at de fem kampe, vi skal spille i grundspillet, er som fem finaler. Vi skal ud og vinde kampene, siger Mads Hermansen, der erkender, at det er altafgørende for Brøndby at spille sig ind i top seks.

- Det betyder alt for os at komme i top seks. Vi tænker slet ikke de tanker, hvis det ikke lykkes, pointerer han.

U21-landsholdskeeperen glæder sig til Jesper Sørensen som cheftræner. En mand, han kender rigtig godt fra landsholdet.

Jesper Sørensen havde første dag på træningsbanen med Brøndby-mandskabet onsdag. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er vild med den måde, som Jesper spiller på. Han kommer helt sikkert med sine principper og vil lave forandringer.

- Jeg kan godt lide, han gerne vil kontrollere kampene. Han har meget fokus på det defensive, men også på at have bolden, siger Mads Hermansen.

Onsdag var Sigurd Rosted i øvrigt med på træningsbanen hos Brøndby. Men det ventes, han snarest rejser til Toronto FC for at fortsætte karrieren.