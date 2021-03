- Dét kommer jeg ikke til at sige

19 minutter skulle Mikael Uhre bruge på at gøre sig færdig. Tre træffere, et vaskeægte hattrick – og den fynske skude var sænket.

Uhretfærdigt? Overhovedet ikke. Brøndby skulle lige bruge syv minutter på at inspicere den odenseanske udgravning, de kalder stadion, og da der var spillet 38 minutter førte de 3-0 – og havde samtidig tvunget Oliver Christensen ud i tre enorme redninger.

- Det er jo det, man arbejder på hver dag, og så er det jo dejligt at se, de peb i kassen, forklarer 26-årige Mikael Uhre efter kampen.

Der er hattricks, og så er der de vaskeægte – dem hvor de tre basser er scoret i samme halvleg. Men pludselig dukkede en helt ny kategori op: Dem, der er scoret hhv. med højre, venstre og hovedet…

- Nå, jeg har faktisk ikke tænkt over, at det også var den vej rundt. Jeg tænkte, det handlede om at score dem i samme halvleg. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik?

19 minutter tror jeg.

- Det er jo ikke dårligt.

Tre på en halvleg, der må være det, der er vaskeægte, ikke?

- Jo, det plejer det at være, men… Men så tænkte jeg, at jeg lige kroner den med venstre, højre og så én med hovedet, siger ripenseren og griner.

Af uransagelige årsager gik der VAR i scoringen til 3-0, hvor der først blev dekreteret offside - hvorefter scoringen blev givet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men den 26-årige sønderjyde forlader sig selv og inddrager kollektivet:

- I stedet for mig synes jeg, vi skal tale om, hvad det siger om den sæson, holdet har gang i. Vi går ud og dominerer dem fuldstændig i første halvleg, og efter pausen kører vi den jo bare hjem, siger han.

- Nu står vi her og kan kigge lidt på banen, og… Ja, det er nogle forhold, der er lidt svære at beregne nogle gange. Vi skulle lige i gang, og det kom vi så heldigvis også, og inden vi scorer får vi også skabt nogle store chancer. Simon har én, ’Frenne’ har én, og Bjur har et virkelig godt skud. Deres keeper har nogle store redninger.

Var det en af jeres bedste halvlege i sæsonen?

- Ja, det tror jeg. Første halvleg mod Midtjylland var også fin, men i dag havde vi også effektiviteten.

Når deres målmand napper tre store i starten, begynder du så at tænke: Den bliver svær i dag?

- Næ, jeg tænkte mere, at hold kæft – vi kommer til mange chancer, og vi skaber meget. Vi var farlige hele tiden. Jeg vidste, vi nok skulle få den puttet ind.

Banen ligner noget, hvor der har været finske mesterskaber i traktortræk…

- Ja, og kuglestød eller et eller andet.

Men I får jo bolden med jer, som da Jesper Lindstrøm ender med at spille dig fri ved den fjerne stang, selv om det bliver lidt akavet.

- Ja, det bliver jo lidt tilfældighederne, men vi må spille under de forhold, der er. Der må vi rose os selv og sige, at det går vi fuldstændig ud og gør.

Jesper Lindstrøm til højre og Kevin Mensah hylder dagens mand i gul sovs, sønderjyden Mikael Uhre. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kommer indsatsen i dag meget af den enorme selvtillid, I har bygget op?

- Ja, vi har en god tro på tingene, og vi har et godt fællesskab, hvor vi kæmper for hinanden. Vi tager også de sure løb hjem, og vi presser ude i siden, selv om vi er foran 3-0. Vi hjælper hinanden, og lige så vel som de andre ved, det betyder noget for mig at score, så ved vi også, at det betyder sindssygt meget for forsvarsspillerne at holde et clean sheet.

Hvor meget betyder det for dig at toppe topscorerlisten?

- Det er selvfølgelig dejligt. Der er 11 kampe endnu, der kan ske meget.

Og nu vinder I mesterskabet, ikke? Det er nu, du skal sige det…

- Dét kommer jeg ikke til at sige, haha.

