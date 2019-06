- Det kunne være flot, hvis han sorterede tre FCK’ere fra

FC København-angriberen Jonas Wind kalder den kommende Brøndby-træner Niels Frederiksen for dygtig. - Han har en klar måde at gøre tingene på, lyder det fra den unge FCK’er, der i de kommende uger har den kommende Brøndby-mand som chef på U21-landsholdet

Som ærke-FCK’er er Jonas Wind ikke vant til at have ret meget med Brøndby at gøre.

Men lige nu bliver den 20-årige angriber trænet af manden, der efter sommerferien skal sørge for succes på Vestegnen.

Niels Frederiksen står nogle uger endnu i spidsen for U21-landsholdet, men starter straks efter EM-slutrunden sit nye job i Brøndby.

- Jeg kan jo ikke sige, at jeg håber alt det bedste for ham, griner Jonas Wind.

- Jo, i de kommende uger kan jeg godt gå med til, og så må det gå, som det går, når han starter i Brøndby.

- Hvad er det for en træner, de får?

- En, der har en klar måde at gøre tingene på. Han vil gerne spille fremadrettet, underholdende fodbold, men han gør også det, der skal gøres for at vinde, hvis han står over for en stærk modstander.

- Du er nødt til at have en plan, og det har han også haft de gange, jeg har været med her. Jeg synes, at han er en dygtig træner, siger Jonas Wind, der er en af tre FCK’ere i Niels Frederiksens bruttotrup på 26.

Jonas Wind (yderst tv.) skal i de kommende uger sørge for dansk U21-succes sammen med den kommende Brøndby-træner Niels Frederiksen. Foto: Jens Dresling

Tre skæres i løbet af torsdagen fra og kommer ikke med til slutrunden i Italien og San Marino.

- Jeg håber da ikke, at han sier mig fra sammen med Carlo (Holse, red.) og Robert (Skov, red.). Det kunne være flot, hvis han sorterede tre FC’ere fra, siger Wind med et smil.

Carlo Holse sidder på et af de yderligere mandater, mens Robert Skov naturligvis er selvskreven deltager.

Jonas Wind ligger et sted midt imellem, men ligner en mand, der godt kan gøre passet klar til en EM-tur.

- Det lå ikke i kortene for et år siden. Der var jeg langt fra holdet, og det er heller ikke min årgang. Jeg er 99’er, og vi har folk, der er 96’ere. Så det lå ikke lige til højrebenet.

- Men jeg troede da på, at hvis jeg kunne gøre det godt for FCK og komme på holdet der, så ville jeg stå godt i forhold til U21-landsholdet, siger Jonas Wind, der gerne siger farvel til nogle feriedage for at repræsentere sit land ved EM:

- Jeg skal starte i FCK 5. juli, så hvis vi når finalen 30. juni, bliver det ikke til meget ferie, men det er på en god baggrund, så det går lige.

Jonas Wind slog for alvor sit navn fast i den netop overståede Superliga-sæson, hvor han i foråret var fast makker til Dame N’Doye hos mestrene.

