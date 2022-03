- Vores målsætning er at spille europæisk hvert år og vi har set, at Conference League udløser meget fine indtægter, siger Jan Bech Andersen efter rekordregnskab

83,4 mio. kr.

Torsdag var en ganske særlig dag i Brøndby.

Dagen, hvor klubben præsterede det bedste regnskab nogensinde.

2021 blev på mange måder et historisk år på Vestegnen med mesterskab, europæisk gruppespil og et kæmpe salg af Jesper Lindstrøm til Frankfurt for 50 mio. kr.

- Det regnskab er en milepæl for os. Vi glæder os og er stolte over resultatet, siger hovedaktionær og formand Jan Bech Andersen til Ekstra Bladet.

Formanden har været med siden 2013, da han første gang viste sig som klubbens redningsmand ved at skyde 65 mio. kr. ind i Brøndby.

Jan Bech Andersen er stolt af 2021-regnskabet, der er historiens bedste i Brøndby. Men han pointerer, at det er vigtigt ikke at hvile på succesen. Foto Lars Poulsen.

Siden har Jan Bech Andersen været Brøndbys sikkerhedsnet. Han har været klar med millioner og sikkerhedsgarantier, når det har været nødvendigt på Vestegnen, der har været gennem nogle svære og vanskelige år.

Men med 2021-overskuddet blæser der også nye vinde og nye tider i Brøndby.

Det er formentlig slut med at gå tiggergang til formanden, når der i fremtiden skal betales regninger.

- Det er intentionen og hensigten, at Brøndby nu er en selvkørende forretning. Vi står et helt andet sted nu, end vi gjorde for år tilbage. Fundamentet er ganske solidt, vurderer Jan Bech Andersen, der stadig har en støtteerklæring stående på 25 mio. kr. som Brøndbys sikkerhedsnet frem til september i år.

Men Brøndby forventer ikke at gøre brug af den hjælp fra rigmanden, som mener, at det er vigtigt Brøndby ikke hviler på succesen.

Jan Bech Andersen og direktør Ole Palmå i en glædesstund efter mesterskabet kom i hus 24. maj. Foto: Lars Poulsen.

- Hvis vi står stille på rulletrappen, bliver vi overhalet bagfra. Der er stadig et stort potentiale i Brøndby, som vi skal udnytte de kommende år.

- Vi har en målsætning om at spille i Europa hvert år og gerne så langt som muligt. Vi har set, at Conference League udløser meget fine indtægter for dansk fodbold, påpeger Jan Bech Andersen.

Brøndby er en fodboldforretning og sådan bliver det også i fremtiden.

Brøndby skal udvikle forretningen kommercielt og sportsligt skal man hænge på FCK og FC Midtjylland, der aktuelt bruger mange flere millioner på spillerlønninger.

Jesper Lindstrøm og Morten Frendrup er de gode eksempler på, at man kan gå hele vejen i Brøndby. Strategien om at udvikle egne talenter skal klubben fortsætte med. Foto: Jens Dresling.

Strategien om at satse på unge talenter har været en fuldtræffer med Jesper Lindstrøm og Morten Frendrup som de bedste beviser på, at det kan lade sig gøre at gå fra Masterclass via Superligaen og siden havne i en top-5 liga i Europa.

- Talentudviklingen er helt afgørende for Brøndby nu og i fremtiden. Nu kan en U13 eller U15-spiller spejle sig i, hvad der sker hos os. Han kan se, at der er muligheder for at gå i fodsporet på dem, vi selv har udviklet, og havne i en udenlandsk klub, forklarer Jan Bech Andersen, der kalder talentsatsningen meget afgørende for Brøndbys turnarround.

Ansættelsen af fodbolddirektør Carsten V. Jensen har også været en vigtig del af Brøndbys succes. Han har for alvor sat turbo på talentudviklingen. Foto: Lars Poulsen.

- Udviklingen af egne talenter har været helt afgørende for os. Vi skal fortsætte med at satse den vej og ikke bare skrive en check på tre-fire mio. euro for en spiller. For det er der ingen garantier for giver succes, påpeger Jan Bech Andersen.

Han pointerer, at Brøndby i dag er et sted, hvor der ikke skal hentes ældre spillere til store lønninger. Som man eksempelvis oplevede med Khalid Boulahrouz.

Men han understreger, at der kan være undtagelser.

Daniel Wass havde passet godt ind som rollemodel i Brøndby, men klubben tager kun ældre spillere ind i fremtiden, hvis de passer ind i konceptet. Wass valgte i stedet udfordringen hos de spanske mestre Atletico Madrid. Foto: Lars Poulsen.

- Daniel Wass var selvfølgelig oppe at vende hos os. Og den slags kommer vi kun til at arbejde på, hvis tingene passer sammen.

- Daniel ville have været en stærk rollemodel at få til Brøndby, men sådan udviklede det sig desværre ikke, forklarer Jan Bech Andersen.

Millionerne skal bruges med omtanke og med øje for de rigtige investeringer i fremtiden.

- Vi skal fortsætte med at opgradere vores faciliteter på alle fronter. Vi skal gøre oplevelsen bedre for alle de loyale fans og sponsorer, som støtter os,

- Vi er kommet så langt, at vi hellere vil bruge penge på noget vi ser et langt perspektiv i, frem for løsninger på meget kort sigt,

Jan Bech Andersen har ikke ønsket at svare på spørgsmål, der relaterer sig til mulige investorer i Brøndby.

