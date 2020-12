Det så du ikke på tv: Brøndby-helt 'stak af' i VAR-pause

De fleste fodboldfans virker til at være røv-trætte af den ventetid, VAR forårsager i verdens bedste spil.

Sådan var det dog ikke for efterårets profil i Superligaen, Jesper Lindstrøm, der udnyttede de godt og vel fire minutter, det tog dommerteamet at beslutte sig for at dømme et klokkeklart straffespark, helt optimalt.

Til tops i straffedrama

Brøndby-spilleren bøvlede med maven de første 20 minutter af kampen, og stak af ned i omklædningsrummet, så snart dommerne begyndte deres diskussionsklub.

- Jeg kunne ikke komme hurtigt nok på toilettet, så det passede helt perfekt med den lange pause. Det kneb med spillet de første 20 minutter, men jeg blev meget lettere, da jeg kom tilbage og fik også løbet fra en Horsens-mand og scoret et mål, sagde Jesper Lindstrøm med et smil efter kampen.

- Helt oprigtigt er det da mega irriterende, at der skal gå så lang tid. Man står og bliver kold og frustreret. Det må også være frustrerende for fansene, for det tager meget nerve ud af kampen. Selv om jeg virkelig skulle på toilet, så gik jeg ikke glip af et sekund på banen…

Brøndby-spiller danner jubel-ring om 'Jobbe' efter 2-0-målet. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

På det mere sportslige plan, så fik Brøndby den perfekte afslutning på et næsten perfekt efterår resultatmæssigt.

- Man kan og bør dele konklusionen op i resultat og præstation. Resultatmæssigt kan man næppe forlange meget mere end 27 point i 13 kampe. Men spillemæssigt er der stadig en del at lægge på. Også når man så Horsens-kampen, hvor det ikke var givet, at vores spil var nok til tre point, lød det analytisk fra Niels Frederiksen, der nu kan gå på juleferie.

Niels Frederiksen (th) og Brøndby-teamet kan juble over et resultatmæssigt perfekt efterår. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Og stadig uden at give et klart svar på sin fremtid i Brøndby.

- Jeg må skuffe dig og svare det samme, som jeg har sagt 117 gange. Jeg skal nok melde noget ud, når der er nyt at melde ud, sagde cheftræneren med kontraktudløb til sommer.

