Dét skifte laver han aldrig

Jesper Lindstrøm har i denne sæson været flyvende i Superligaen, og derfor har rygter om et skifte til en større klub også været fremme. Eksempelvis har både Bologna og Sampdoria været nævnt.

Selv er han også meget åben omkring et skifte. Det fortæller han i et interview i 'Go Aften Danmark' på TV2.

- Hvis jeg rykker til en anden klub, så kommer der også nogle penge ind til den klub, som jeg holder virkelig meget af. Det er klart, at man altid drømmer om at spille i udlandet, men om det er nu eller om nogle år, det er selvfølgelig svært at sige, fortæller offensivspilleren.

De ville tage mine nøgler og mine ting, og så ville de sige, at jeg aldrig nogensinde skulle komme tilbage igen

Igennem hele livet har Brøndby været tæt på Lindstrøm og spillerens familie, og derfor er der da også særligt én klub i form af FC København, som ville være helt udelukket for ham at skifte til. Det ville i hvert fald få klare konsekvenser, fortæller han selv.

Jesper Lindstrøm bliver rost til skyerne for hans præstation i Superligaen.

- Det er klart, at folk ved godt, at jeg er Brøndby-mand. Jeg er født og opvokset i Brøndby, så det ville ikke være særlig godt for hverken mig eller min familie. Jeg tror, at de ville tage mine nøgler og mine ting, og så ville de sige, at jeg aldrig nogensinde skulle komme tilbage igen, siger han og fortsætter:

- Det er den kærlighed, der er til klubben. Der har også været alt det her. Altså alle de ting (transfers red.), men det er ikke noget, jeg tager så højtideligt. Jeg fokuserer på mig og min klub, lyder det fra Jesper Lindstrøm.

Som følge af det seneste halvår er Jesper Lindstrøm blevet kåret som Efterårets Profil i Superligaen, hvor han i denne sæson hidtil har scoret otte mål og lavet fem assister efter de første 13 runder.

