Dét stod der på Brøndby-seddel

På Vestegnen tyr Niels Frederiksen til flere forskellige kommunikationsmæssige greb under kampene.

I seneste sæson var det det senere så berømte whiteboard.

I søndagens sejr over Randers hev cheftræneren en seddel frem efter 77 minutter.

- Du gav en seddel til Frendrup under kampen. Hvad stod der på den?

- Der stod, at vi ændrede vores system til en mere diamantform, hvor vi lå med Hedlund som 10'er og Uhre som 9'er. Altså Hedlund under Uhre og så tre på linje på midten, siger Niels Frederiksen.

- Hvorfor sagde du det ikke bare til ham? Du fik jo sedlen igen.

- Jamen, det var da, fordi fjerdedommeren var helt umulig. Han sagde, at jeg ikke måtte give sedler inde på banen, så spurgte jeg ham, hvorhenne i lovbogen det står.

- Det står vist ingen steder, men jeg tror måske, at det, han var ude efter, var mere, at jeg var uden for mit tekniske felt, og det er fair nok. Det må jeg jo ikke.

Cheftræneren har tidligere på sæsonen blandt andet også givet en seddel til anfører Andreas Maxsø under en kamp.

Niels Frederiksen dirigerede tropperne fra sidelinjen både med hænderne og en seddel. Foto: Lars Poulsen

Fantastisk stime

Niels Frederiksen var ikke overraskende meget glad for den sidste del af efterårssæsonen i Superligaen, hvor Brøndby har taget 22 ud af de 24 seneste point.

- Vi er tilfredse med det pointgennemsnit, vi har for efteråret. Specielt i lyset af den dårlige start vi fik. Og så er vi tilfredse med, hvor vi ligger i tabellen.

De blågule overvintrer på tredjepladsen efter en forfærdelig sæsonstart.

- Det er lidt vildt, men sådan er fodbold jo også, siger cheftræneren.

