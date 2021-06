Det store spørgsmålstegn i Brøndby

Målmandsposten i Brøndby er et af de helt store spørgsmål, inden klubben skal ud at forsvare guldet

Brøndby IF mister sandsynligvis deres skanse i buret Marvin Schwäbe til sommer. Den tyske målmand spillede en stor rolle, da mesterskabet endte på Vestegnen seneste sæson, og det har medført interesse fra udlandet.

I forbindelse med klubbens træning onsdag fortalte Carsten V. Jensen, at folk skulle regne med, at de spillere, som har kontraktudløb i klubben til sommer, blandt andre Schwäbe, forlader klubben.

Derfor tænker de fleste, at der vil komme en ny førstemålmand til Vestegnen, men det behøver nødvendigvis ikke at være sådan, fortæller fodbolddirektøren. Den kun 20-årige Mads Hermansen udelukkes nemlig ikke som arvtager til rollen som førstemålmand i Brøndby.

Fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen, kan få et travlt transfervindue. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

- Vi har en målmand i Mads Hermansen, der har et rigtigt højt niveau. Han har som minimum kunne måle sig med Marvin i alt andet end kamp, fortæller 'CV' og uddyber:

- På en uge er der en kampdag, hvor Mads ikke har haft muligheden for at vise sig frem, men han har haft muligheden for vise sig frem for trænergruppen og undertegnede resten af ugen, og der har han vist højt niveau.

Mads Hermansen er ifølge 'CV' i spil som Brøndbys nye førstemålmand. Foto: Jonas Olufson

Skal Mads frem i køen eller vente?

Det kan dog sagtens ske, at der skal hentes en målmand mere ind til truppen, men Carsten V. Jensen vil ikke løfte sløret for, om der så er tale om en førstemålmand eller en reserve.

- Det ligger i vores overvejelser, skal Mads frem i køen, eller skal han vente lidt endnu? Der er ikke nogen garantier, heller ikke til Mads, såfrem han skal være førstekeeper, for der skal altid være en form for konkurrence.

Derudover påpeger 'CV', at klubben også har et talent på posten i 19-årige Jonathan Ægidius.

Carsten V. Jensen afkræfter, at klubben har været ude efter FC Midtjyllands Jesper Hansen, der nu er skiftet til AGF, eller AaBs Jacob Rinne, som det ellers har været nævnt på rygtebasis.

Guld-salg i vente: Det koster Brøndby-stjernerne (+)