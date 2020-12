- Det var et stykke kulturhistorie

En af de helt store Brøndby-legender - ikke på banen men udenfor - takker af til sommer efter 41 år i klubben.

Ungdomstræner John Ranum Jensen har i mange år leveret et stort stykke talentarbejde i Vestegnsklubben.

Og han gjorde meget for de unge spillere. Flere af dem boede endda hos ham og konen på Turpinsvej 2,9 km fra Brøndby Stadion.

Det var Per Nielsens gamle hus, som Brøndby IF købte i 2000, hvorefter Ranum straks flyttede ind. Her boede ham og konen i 16 år fyldt med ungdomsspillere i kælderen.

John Ranum har betydet en stor del for mange af Brøndbys talenter. Privatfoto

Kunne ikke gøre rent

Der kunne bo op til ni spillere samtidig.

David Williams, Brent McGrath, Lebogang Phiri, Johan Absalonsen og Jonas Kamper bare for at nævne nogle få, har haft hjem hos den 60-årige Brøndby-mand på den 180 kvadratmeter store underetage.

- De havde virkelig god plads med seks værelser, eget køkken, stue og fællesrum. Så spiste vi altid sammen om aftenen, når de var kommet hjem fra træning, siger John Ranum til Ekstra Bladet.

- Jeg tror faktisk, at Jonas Kamper var den første, der flyttede ind.

Spillerne havde også huslige pligter, selv om det ikke altid gik lige godt med dem.

- De skulle selv gøre rent, men det kunne de jo ikke. Ungdomsspillerne havde som udgangspunkt fri om onsdagen, så der kunne de lære at lave mad med min kone, men det gik jo hurtigt i sig selv igen.

- De var lige dårlige til det alle sammen. Kamper var i hvert fald ikke god. Jeg håber så sandelig, han er blevet bedre til det.

Jonas Kamper, den senere DM-vinder i Brøndby under cheftræner Michael Laudrup, gjorde stort indtryk på Ranum. Her ses Kamper til højre i 'Talenthuset' sammen med Glenn Darlie og Johan Absalonsen i 2003. Foto: Nicolai Svane

Practical joke på Kamper

John Ranum var til en stor hjælp for talenterne, men der var også plads til at pranke dem.

- Jonas Kamper var fyldt med narrestreger, men vi har taget hævn på ham nogle gange. Vi havde også færing Jón Rói Jacobsen boende. Hans familie var på besøg og havde tørfisk med. Det stinker jo af helvedes til.

- Det klistrede vi så op under Jonas' skrivebord. Han kunne simpelthen ikke forstå, hvor den der skarpe lugt kom fra. Vi måtte gå ned og vise ham det.

Sydafrikanske Lebogang Phiri, der især huskes for det historiske mål mod Horsens i 2013, har også gjort stort indtryk på John Ranum.

- Han var jo fantastisk. Meget, meget moden og målrettet.

Efter det blev offentliggjort, at John Ranum stopper i Brøndby, er det væltet ind med beskeder til ham.

- Riza Durmisi, Andrew Hjulsager og Frederik Holst har blandt andet også skrevet. Mange af dem kom i huset, fordi det var et samlingspunkt. Hver gang der var Champions League sad de nede i kælderen, siger John Ranum.

I baghaven blev der også brugt mange hyggelige timer, fortæller Ranum. Privatfoto

- Det var også et samlingspunkt for trænere og ledere. Vi havde bygget en strand, hvor der blev hygget. Det var et stykke kulturhistorie.

Han ved ikke, hvad der skal ske efter denne sæson.

- Det er jo fandeme vemodigt. Jeg har været der hele mit liv.

