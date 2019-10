Aktieanalytiker mener, at formand og storaktionær Jan Bech Andersen er klar til at holde hånden under Brøndby i meget længere tid end frem til september 2020, hvor hans garanti udløber

Han har investeret mere end 250 mio. kr. i Brøndby siden sit indtog i sommeren 2014.

Og intet tyder på, at formand og storaktionær Jan Bech Andersen er i færd med at forsvinde ud af Vestegnens bagdør.

Han har stillet en økonomisk garanti i Brøndby frem til september 2020. Nu kunne det tyde på, at den garanti kommer til at strække sig endnu længere ud i fremtiden.

Jan Bech Andersen kan konvertere sit tilgodehavende på 60 mio. kr. til aktier. Det er et klart signal om, at formanden og storaktionæren på ingen måder er på vej væk fra klubben, mener analytiker. Foto: Philip Davali.

Klart signal

Det er i hvert fald konklusionen hos aktieanalytiker Morten W. Langer, der er chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, på baggrund af den indkaldelse, der er sendt ud til i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling 6. november i Brøndby.

Her fremgår det nemlig, at bestyrelsen kan gennemføre dem kommende kapitalforhøjelse på anden måde end ved kontantbetaling. Det kan være konvertering af gæld.

Aktuelt har Brøndby lånt 60 mio. kr. af Jan Bech Andersen, mens bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen har lånt klubben 13 mio. kr.

- Som jeg tolker det, går Jan Bech nu all in på Brøndby, hvis hans tilgodehavende, som det tyder på, bliver konverteret til aktier.

- Men det er helt klart også et signal om, at Jan Bech har planer om at blive længere tid i Brøndby. For det vil slet ikke give mening med en større ejerandel nu for siden at lade ’skibet’ synke til september næste år, hvor hans garanti udløber, vurderer Morten W. Langer.

Jan Bech Andersen har ingen planer om at forlade Brøndby, vurderer aktieanalytiker. Hvis hans tilgodehavende på 60 mio. kr. konverteres til aktier, vil han stå endnu stærkere. Han har dog siddet på mere end 50 procent af de bestemmende aktier længe. Foto: Philip Davali.

Får større ejerandel

Jan Bech Andersen sidder i dag på den totale magt i Brøndby, hvor han ejer 54,2 procent af aktierne.

Hvis hans tilgodehavende på 60 mio. kr. bliver konverteret til aktier, stiger hans ejerandel af klubben, samtidig med at de øvrige aktier får en lavere værdi.

Når Brøndby har udskudt aktieemissionen og samtidig er parate til at konvertere lån til aktier, kan det, ifølge aktieanalytikeren, også være et signal om, at det lige nu kan være svært at tiltrække flere andre, store investorer til klubben.

Carsten V. Jensen blev hyret som fodbolddirektør for tre måneder siden. Det betød, at Ebbe Sand stoppede. Samtidig blev Jesper Jørgensen fyret. Det har givet Brøndby ekstra udgifter på bundlinjen. Jan Bech Andersen har dog stillet økonomisk sikkerhed for at tilføre midler, hvis det er nødvendigt for at få driften til at hænge sammen. Foto: Philip Davali.

Flere lån i sigte

Jan Bech Andersen lånte Brøndby 30 mio. kr. i begyndelsen af juli for at finansiere driften i selskabet frem mod årets afslutning.

Men det er spørgsmålet, om de 30 mio. kr. har været nok til at lukke hullerne resten af året. Ebbe Sand stoppede i utide, fordi han blev kasseret som sportsdirektør, mens Jesper Jørgensen blev fyret. Samtidig endte Brøndby uden spillersalg, selv om der først var budgetteret med 44 mio. kr. siden med 17 mio. kr.

21. november kommer rapporten for tredje kvartal, og det vil ikke overraske Morten W. Langer, hvis Brøndby igen tvinges til at låne penge af rigmanden, fordi driften stadig ikke hænger sammen i fodboldklubben.

- Den løbende forretning giver underskud. Derfor er det ikke usandsynligt, at Jan Bech igen må låne flere penge, så udgifterne kan betales, siger Morten W. Langer.

Lige nu er det ikke et problem, hvis Brøndby igen kommer i likviditetskrise. Rigmanden har nemlig underskrevet en støtteerklæring, hvor han har sikret klubben tilstrækkelig likviditet, så Brøndby kan fortsætte det budgetterede aktivitetsniveau.

Brøndby har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 6. november. Den aktuelle børsværdi for virksomheden er i dag 202 mio. kr.

Brøndby indkalder til ekstraordinær generalforsamling

