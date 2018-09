Dommer indrømmer: Brøndby skulle have haft straffespark

Kamil Wilczek burde have haft et straffespark i overtiden, indrømmede Morten Krogh efter 1-2-kampen mod Horsens

Kamil Wilczek var rasende.

Den polske skarpretter fløj op i ansigtet på dommer Morten Krogh, der gav ham et gult kort for at begå frispark på sin oppasser fra Horsens.

Tiden var så godt som gået på Brøndby Stadion, og hjemmeholdet var bagud 2-1. De var en mand i undertal og alting havde en tid set ud til at gå mod dem. Derfor var episoden altafgørende for Brøndby.

Et straffespark inde i overtiden ville redde dem bare en smule.

Men Morten Krogh afviste Wilczek og en bunke andre Brøndby-spillere, der syntes nogenlunde lige så rasende.

Det viste sig, at de havde god grund til at ryge op i det røde felt.

Det forklarede han efter kampen til 3+.

- Ude på banen har jeg en vurdering om, at Kamil Wilczek laver et puf i ryggen på spilleren. Efter vi har set den igen, må jeg desværre indrømme, at der er et benspænd af forsvarsspilleren. På Kamil Wilczek. Derfor er der straffespark, sagde Morten Krogh.

Brøndby endte med at tabe kampen 2-1 – det tredje nederlag i træk i Superligaen. Og sidste sæsons sølvvindere har ikke vundet i ligaen siden 26. august.

