Driller FCK: 'Hele Danmarks hold'

Nøj, hvor har de bare ventet på denne dag i Brøndby.

I de seneste 16 år har Vestegnens helte stået i skyggen af FC København og FC Midtjylland, mens guld har været sådan noget, de andre vandt.

Men med 2-0-sejren over FC Nordsjælland er det igen de gule og blå, der troner på toppen af fodbold-Danmark, og midt i jubelstunden kunne Brøndby-træner Niels Frederiksen ikke dy sig for at stikke lidt til ærkerivalen FCK, der måtte nøjes med bronze.

- Jeg har en enorm tilfredshed. Vi er fortjente mestre, og jeg er glad og lykkelig over, at vi glæder så mange mennesker, siger den lykkelige mestertræner til 3+.

- Det kan godt være, at de inde i København siger, at de er byens hold, men vi Danmarks hold. Vi har fans over hele Danmark.

Mest af alt er guldtræneren dog bare lykkelig over, at nerverne holdt hele vejen hjem.

- Der er så mange følelser i det her. Når man kigger rundt på stradion. Stemningen er jo helt vild. Det her er dedikeret til dem, så det gør mig rigtig glad, lyder det fra Niels Frederiksen, der ligesom sine spillere er helt overvældet af guldrusen.

- Spillerne render rundt med tårerne i øjnene. Det gør vi alle. Vi har sunget, skreget, og krammet, må jeg sige med skam i disse coronatider, fortæller Brøndby-træneren, der dog synes, at det er lige lovligt tidligt at fyre CL-hymnen af, som et par kåde spillere gjorde i omklædningsrummet.

Til gengæld er han stolt af den indsats, de har leveret.

- Vi har en gruppe af spillere, der har stået sammen skulder ved skulder som en enhed. Og en stab, der har arbejdet hårdt. Det er jeg meget tilfreds med, roser Niels Frederiksen, der nu skal 'feste og fejre med fansene'.

Topscorer Michael Uhre har ligesom sin cheftræner endnu ikke helt vænnet sig til den nye titel som dansk mester.

- Jeg er utrolig stolt af drengene. Jeg har måske lidt svært ved at forstå, hvad der er sket. Det er jo nok noget, der bliver husket lidt ud i fremtiden, siger han med klædelig underdrivelse.

Stemningen er elektrisk i Brøndby, der resten af mandagen - og måske også ind i tirsdagen - kan fejre klubbens første mesterskab i 16 år. Du kan også deltage på asfstand ved at følge guldfesten i livebloggen her.