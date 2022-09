Drømmestart i Brøndby

Ohi Omoijuanfo tror på, at han er den rette angriber til at score det antal mål, som der skal til, for at Brøndby forbliver et tophold

Ohi Omoijuanfo fik en perfekt start på sin nye tilværelse som Brøndby-angriber, da han bragte de blå-gule foran mod AC Horsens i søndagens kamp.

Og træfferen var kun én af mange, der kommer i fremtiden, hvis man skal tro hovedpersonen selv.

- Hvis man har et hold, som gerne vil kæmpe med i toppen, så må man have en angriber, som scorer et tocifret antal mål. Jeg håber at ramme sådan et antal, siger Omoijuanfo efter kampen.

Han udtrykker samtidigt begejstring for, at skiftet endelig er faldet på plads.

- Det var utrolig dejligt at få debut for Brøndby. Det er dejligt at score i første kamp - det tager lidt pres af skuldrene.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ohi Omoijuanfo jubler med sine nye holdkammerater. Foto: Claus Bonnerup

Modsat Nicolai Vallys så har nordmanden fået en varm velkomst fra Brøndby-tilhængerne, og han var efter kampen også taknemmelig for den dejlige modtagelse.

- Jeg har hørt rigtig meget om atmosfæren, og nu har jeg oplevet det på tætteste hold. Det har været en helt fantastisk modtagelse fra Brøndby-fansene.

Sammen med Vallys skal Ohi forsøge at løfte en skrantende offensiv, så Brøndby igen kan begynde at vinde fodboldkampe, som det lykkedes i Horsens.

- Det er klart, at det har været hårdt i de seneste kampe for klubben, men jeg føler at jeg er kommet til et hold som er optimistisk, siger nordmanden, som samtidig understreger, at han regner med, at samarbejdet med Vallys kommer til at blomstre i de kommende kampe.

Omoijuanfo får muligheden for at banke flere kasser ind 11. september, når Brøndby hjemme tager imod topholdet Randers.