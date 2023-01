Dropper livvagterne

Da Brøndby 28. oktober præsenterede de nye hovedejere af klubben, Global Football Holdings, stod to livvagter og fulgte hver et skridt, som formand Jan Bech Andersen tog.

De var hyret til at passe på Brøndby-formanden oven på en kaotisk tid, hvor en del Brøndby-fans havde udtrykt deres vrede over udsigten til, at Brøndby røg på udenlandske hænder. Samtidig havde Jan Bech Andersen dagligt modtaget op imod 100 mails fra fans, der ville udtrykke deres vrede og utilfredshed med, hvad der foregik i klubben.

Jan Bech Andersen var uden livvagter ved præsentation af Jesper Sørensen som cheftræner. Foto: Lars Poulsen

Derfor skred han til den opsigtsvækkende handling, som Ekstra Bladet afslørede i forbindelse med præsentationen af de nye ejere i slutningen af oktober.

Men da Jesper Sørensen 2. januar blev præsenteret som ny cheftræner i Brøndby skete det uden sikkerhedsfolk for at passe på Brøndby-formanden.

- Der er ikke længere et behov for livvagter til mig.

- Nu er vi kommet godt videre, men lad mig understrege vigtigheden af, at vi altid skal respektere alle holdninger omkring vores klub.

Jan Bech Andersen har været en del af ansættelsesudvalget, der har fundet den nye Brøndby-træner. Foto: Lars Poulsen

- Vi har indkaldt til fan- og sæsonkortholder-aften 11. januar, hvor alle kan komme og spørge os om alt.

- De skal have lov at sige, hvad de mener om os. Men med ansættelsen af Jesper Sørensen glæder det mig at vise alle, at GFH, Global Football Holdings, ikke bare er kommet til Brøndby for at overtrumfe alle beslutninger. Den her proces med ansættelsen af Jesper Sørensen er foregået virkelig godt og i en fornuftig dialog mellem alle parter, forklarer Jan Bech Andersen.

300 Brøndby-fans ventes at deltage i arrangementet 11. januar, hvor både Carsten V. Jensen, Jan Bech Andersen og Ole Palmå stiller op og svarer på alle fans spørgsmål og eventuelle frustrationer.

