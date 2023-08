Droppet af storklub: Udvidet lægetjek i Brøndby

Emmanuel Yeboah var i januar tæt på Slavia Prag, men tjekkerne droppede ham på grund af meniskproblemer - Brøndby slår fast, at man har lavet et udvidet lægetjek på ghaneseren på grund af de problemer Slavia Prag oplevede for otte måneder siden

Lørdag blev Emmanuel Yeboah præsenteret som ny Brøndby-spiller, men han skulle slet ikke være på Vestegnen nu. For alt var lignet op til et klubskifte i starten af året.

Det står i hvert fald klart, at 20-årige Emmanuel Yeboah i januar var meget tæt på et skifte fra rumænske Cluj til Slavia Prag i Tjekkiet, men handlen kollapsede i sidste øjeblik, fordi tjekkerne mente, at der var problemer med ghaneserens ene menisk i knæet.

Ville kun leje ham

De tjekkiske læger var nemlig ikke parate til at godkende en handel, fordi de mente, at ghaneseren menisk i det ene knæ ikke var, som den skulle være. Derfor ville tjekkerne ændre vilkårene for klubskiftet.

Emmanuel Yeboah har fået en fireårig aftale i Brøndby. I januar kollapsede et skifte til Slavia Prag, fordi de ikke mente, hans menisk var i orden. Foto: Brøndby.com

De ville kun leje ham ét år med købsoption og dermed ikke købe ham fri af kontrakten.

Det fik handlen i starten af året til at kollapse, og derfor blev Emmanuel Yeboah i Cluj i foråret.

Annonce:

Clujs præsident, Cristi Balaj, var ude i medierne og afvise, at der nogen som helst problemer med Emmanuel Yeboahs knæ.

Ingen knæproblemer

Samtidig slog han fast, at ghaneseren heller ikke har opgivet falske oplysninger om sin alder.

- Det er udelukket, at han ikke har den opgivne alder. Og det bedste bevis er, at alle hans fysiske parametre stiger fra det øjeblik, han ankom hos os, udtaler præsidenten.

Om de påståede knæproblemer, siger præsidenten:

- Han har absolut ingen problemer med sine knæ. Det har vores læger fortalt os. Samme oplysninger har vi fået fra en respekteret rumænsk læge.

- Men det er klart, at Yeboahs knæ ligner en fodboldspillers knæ, de ligner ikke en skakspillers. Hans ledbånd er perfekte, lyder det fra præsidenten.

Annonce:

Det mislykkede klubskifte i januar fik betydning for præstationerne på banen. Yeboah var nede i stor en bølgedal spillemæssigt, men han rejste her i den nye sæson, hvor han nåede at score to ligamål i starten af sæsonen inden skiftet til Brøndby.

Inden Carsten V. Jensen og Brøndby skrev kontrakt med Emmanuel Yeboah, fik de foretaget et udvidet lægetjek, fordi han ikke bestod lægetjekket i januar i forbindelse med et muligt skifte til Slavia Prag. Foto: Tariq Mikkel Khan

I Brøndby har man været meget opmærksomme på det forløb, som Yeboah har oplevet i forbindelse med det kiksede skifte til Slavia Prag.

- Vi er naturligvis bekendte med det lægetjek, som Emmanuel Yeboah fik foretaget i januar, men han har på intet tidspunkt i sin karriere haft nogen form for gener, og han har træner fuldt og spillet masser af kampe og været en profil for Cluj gennem hele foråret.

- Vi fik af samme årsag foretaget et udvidet lægetjek netop for at afdække en eventuel risiko, og det forløb uden problemer ganske som forventet, udtaler Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz.

Emmanuel Yeboah skulle være skiftet til Slavia Prag i januar, men de tjekkiske læger mente, han havde menisk problemer, og derfor ville klubben ikke købe ham, men kun leje. Derfor kollapsede handlen. Foto: Andrww Medicnini/Ritzau Scanpix

Annonce:

Emmanuel Yeboah blev lørdag præsenteret som ny Brøndby-spiller på en fireårig aftale.

Brøndby har betalt i niveauet 11 mio. kr. for offensivspilleren. Over for rumænske medier har klubejeren, Ioan Varga, givet udtryk for, at Cluj har sikret sig en videresalgsklausul på 25 procent, hvis Yeboah bliver solgt videre fra Brøndby.

Yeboah står noteret for 53 kampe for Cluj, hvor det er blevet til blot fem mål og tre assist.

I Brøndby har han fået tildelt trøje nummer 99, fordi han fik kælenavnet ’99 ideas’, da han var yngre. Han kan spille alle tre offensive positioner i et tre mandsangreb. Han kan også indgå i et angreb med to mand. Oftest har han optrådt på højrekanten.

Brøndby har masser af lækre faciliteter til spillerne og til dem med vip-adgang. Se alle de fede billeder her.