Durmisi sur: Det var aldrig realistisk

Riza Durmisi virker skuffet over et skifte til Brøndby aldrig blev til noget, men lønnen var afgørende

Ingen kan være i tvivl om Riza Durmisi var skuffet.

Det signal han sendte på det sociale medie Instagram efterlod i hvert fald den tidligere Brøndby-profil i en tilstand af utilfredhed med, at et skifte hjem til Brøndby ikke blev en realitet inden transfervinduet smækkede i.

I sin story på Instagram har Durmisi skrevet: BIF med en tommelfinger ned.

Riza Durmisi er tydeligvis skuffet over, han ikke havnede på en lejeaftale i Brøndby. Her hans opslag på det sociale medie Instagram. Privatfoto.

Et klar signal om skuffelse og lidt frustration hos Durmisi, der kæmper desperat for at få karrieren tilbage på sporet.

Han er totalt ude i Lazio-kulden og har ikke spillet en kamp siden 8. marts, da han fik 55 minutter for Nice, som han var udlejet til i foråret.

Der var tilsyneladende en forventning hos ham om, at Brøndby ville slå til og hente ham på en lejeaftale.

Men det har, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, aldrig været et realistisk scenarie for fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Lønnen er voldsom

Situationen er nemlig den, at Durmisi får i niveauet 17 mio. kr. i bruttoløn i Lazio på den aftale, der først står til udløb i 2023.

Det udløser i omegnen af ti mio. nettokroner til den 25-årige back.

Ikke engang, hvis Riza Durmisi ville stille sig tilfreds med halvdelen - fem mio. kr. - kunne Brøndby være med på vognen.

For Brøndby er lige nu et helt andet sted end klubben var for to, fire eller fem år siden, hvor der blev købt spillere til store summer.

Fem mio. kr. for en lejeaftale med en spiller, der på trods af et stort Brøndby-hjerte, er også urealistisk for nutidens Brøndby-mandskab.

Riza Durmisi har formentlig haft svært ved at forstå, at Carsten V. Jensen ikke er sat i verden for at øge sit lønbudget.

I stedet for en aftale med Riza Durmisi, hentede Carsten V. Jensen i stedet Blas Riveros, der kom på en fireårig aftale til en spotpris under en halv mio. kr.

Et skifte for Durmisi til spanske Cadiz glippede tilsyneladende også i går. Nu er Durmisi fanget i Lazio, uden udsigt til spilletid og uden mulighed for at komme på landsholdet. EM næste sommer er langt, langt væk.

Brøndby IF har ikke ønsket at kommentere Durmisis udfald.

Næsten perfekt for Brøndby - kun én ting kiksede

Durmisi tæt på oprykker

Stor værdi i billig 'Zanka': Men utilfredshed kan lure