Ebbe Sand om Brøndby-exit: Det var en mega skuffende afslutning

Ebbe Sand har forholdt sig tavs, siden han forlod Brøndby i midten af juli sidste år, men nu tager han bladet fra munden.

47-årige Ebbe Sand stoppede som sportsdirektør i Brøndby den 10. juli efter et uskønt forløb, hvor han kunne læse i Ekstra Bladet, at Carsten V. Jensen var på vej ind som hans afløser. Brøndby har vedkendt sig, at det ikke så kønt ud, og at man gerne ville have beholdt Ebbe Sand, som blev tilbudt en anden rolle i klubben.

Det takkede han blankt nej til.

Til gengæld takkede han ja, da han i denne uge blev tilbudt jobbet som assisterende landstræner, og dermed har Ebbe Sand udsigt til et spændende forår. Tiden i Brøndby er parkeret i glemmebogen.

- Jeg har det godt. Jeg har forsøgt at vende det til noget positivt, for hvis jeg ikke var stoppet i Brøndby, havde jeg aldrig fået den her mulighed med landsholdet, og den glæder jeg mig meget til. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger Ebbe Sand til tipsbladet.dk.

Ebbe Sand skal assistere Åge Hareide, og har dermed udsigt til et spændende forår. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix.

Hvordan ser du tilbage på din sidste tid i Brøndby?

- Det var ikke den slutning, jeg havde regnet med. Det kunne helt sikkert godt have været håndteret bedre, men jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke er nogen bitter mand. Brøndby er stadig min klub i Danmark, og jeg ønsker dem alt det bedste.

Hvad kunne have været håndteret bedre helt konkret?

- Jeg ville gerne have været involveret i, hvad der foregik. Det er aldrig rart, når der lækkes noget til medierne, som ikke skulle have været det. Jeg kunne jo læse i avisen, at Carsten V. Jensen var på vej til at overtage mit job. Det havde jeg gerne været foruden.

- Men Brøndby er i sin gode ret til at pege på en ny mand til jobbet, og jeg kender 'CV' som en rigtig dygtig fodboldmand, så det skal nok blive godt for Brøndby fremadrettet. Det er måden, det skete på, der ærgrer mig.

Har du talt med Jan Bech Andersen efterfølgende?

- Nej, det har jeg ikke.

- Selvfølgelig skal jeg sætte mig ned med Jan på et tidspunkt og få snakket det hele igennem, siger Ebbe Sand. Foto: Henning Hjorth.

Fordi du ikke har ønsket at tale med ham?

- Det er jo ikke sådan, at jeg ikke hilser på Jan, hvis jeg møder ham. Der er en nogle ting, jeg er meget ærgerlig over, men hvis jeg ser bort fra afslutningen, havde jeg en god og spændende tid i Brøndby. Selvfølgelig skal jeg sætte mig ned med Jan på et tidspunkt og få snakket det hele igennem.

Du blev tilbudt et nyt job i Brøndby - hvorfor takkede du nej?

- Det havde noget at gøre med måden, det hele blev håndteret på. Jeg var mega skuffet og kunne ikke se mig selv fortsætte i Brøndby i nogen rolle. Men nu ser jeg fremad, og hvis man hiver de sidste otte dage ud af ligningen, er jeg meget glad for min tid i Brøndby, slutter Ebbe Sand.

Ebbe Sand fik et halvt år som sportsdirektør i Brøndby, hvor han afløste Troels Bech.

Ebbe Sand er Hareides nye mand

