Ebbe Sands rekord står for fald: Jeg er stadig irriteret

21 år er lang tid. Ikke mindst i fodboldens verden.

Rigtig meget er sket i Superligaen i løbet af de seneste to årtier, men én bestemt side i historiebøgerne har der ikke været grund til at pille ved siden 1998. Den side, der handler om flest mål på én sæson.

I sæsonen 1997/1998 scorede Ebbe Sand 28 mål i 33 kampe for Brøndby IF, og det er aldrig blevet overgået. Spørgsmålet er, om det sker på søndag.

Det har været småt med angreb på Ebbe Sands rekord i løbet af de 21 år, men nu står FCK-stjernen Robert Skov noteret for 26 mål efter 32 runder. Det vil sige, at han med to mål mod Brøndby på søndag kan tangere rekorden og med et hattrick gøre den til sin ejendel.

På tribunen i Telia Parken vil Ebbe Sand sidde og følge Robert Skovs rekordjagt, og selv om Sand i sin egenskab af sportsdirektør i Brøndby IF vil have mest fokus på resultatet, lægger han ikke skjul på, at rekorden sidder i baghovedet.

Scorede ikke fem kampe i træk

- Der har været lidt snak om det her på det seneste, og at Robert nærmer sig med hastige skridt, det har jeg selvfølgelig noteret mig. Det er vildt, at min rekord har fået lov at stå i 21 år, og jeg håber da også, den får lov at stå lidt endnu. Men han har en god mulighed for at score mere end 28 mål i denne sæson, siger Ebbe Sand til tipsbladet.dk.

Men du gjorde det på 33 runder - Robert Skov skal vel bedømmes ud fra samme antal runder?

- Ja, det argument har jeg da også tænkt mig at holde fast i. Her så mange år efter irriterer det mig stadig, at jeg ikke scorede i de sidste fem kampe i sæsonen, men der havde vi vundet mesterskabet og gik lidt ned i kadence; så scorede jeg først igen i pokalfinalen, siger Brøndby-bossen.

Artiklen fortsætter under billederne

Ebbe Sand i selskab med Mogens Krogh og Søren Colding, da det danske mesterskab er en kendsgerning i 1998. Brøndbys tredje i træk. Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Ebbe Sand ser til, mens Bo Hansen er i nærkamp med en Kosice-spiller. Brøndby ekspederede slovakkerne ud og kvalificerede sig til Champions League i efteråret 1998. Foto: Lars Poulsen

Ebbe Sand har i det hele taget ingen problemer med at genkalde sig sæsonen for 21 år siden.

- Målmæssigt var det en fantastisk sæson. Jeg har også haft gode perioder i Schalke 04 og på landsholdet, men den sæson - og især efteråret 1997 - vil altid stå for mig som noget helt specielt. Det var jo fuldstændig vanvittigt. Når jeg gik på banen, så vidste jeg, at jeg ville score.

En af de sjoveste sæsoner i karrieren

- Det var egentlig bare et spørgsmål om hvor mange. Det er en unik følelse at have som angriber, og så føler man næsten, at man kan gå på vandet.

- Det var en af de sjoveste sæsoner i min karriere, og så er det jo værd at huske på, at jeg slet ikke var fast mand fra sæsonstarten. Det var først, da Peter Møller blev solgt, at jeg kom ind på holdet, men så ramte jeg også en god stime, siger Ebbe Sand om sæsonen, hvor han også noterede sig for det hurtigste hattrick i historien - tre mål på fire minutter mod Vejle.

Selv om han af mange årsager håber, at Robert Skov ikke rammer dagen på søndag, løfter Brøndby-bossen alligevel på hatten for Superligaens topscorer.

- Robert har haft en fantastisk sæson, og så er det jo dybt imponerende, at han har scoret så mange mål som midtbanespiller. Han har et fantastisk venstreben, som jeg ikke har oplevet ret mange være i nærheden af i min karriere. Det er vildt flot, hvad Robert har præsteret, lyder det fra Ebbe Sand.

46-årige Ebbe Sand indstillede sin aktive karriere i 2006.

Se også: Stjernen skadet inden FCK-Brøndby

Se også: Stopper til sommer - her er hans nye job

Se også: Brøndby kan fylde Parken to gange

Se også: Rasende efter billede: Lad være med at lyve

Brøndby tror på drømmetræner: Parat til at udskyde deadline

Sådan gik det: Vinterens 11 pletskud og forbiere