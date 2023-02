Efter ballade: De var lige gode om det

Carsten V. Jensen forklarede til fredagens træning, at Anis Ben Slimane og Mathias Greve var lige gode om det sammenstød de to midtbaneprofiler havde under en intern træningskamp i tirsdags

Der har været stor fokus på Brøndby IF og særligt Anis Ben Slimane og Mathias Greve siden i tirsdags.

De to midtbanespiller røg i totterne på hinanden under og efter en intern træningskamp og Slimane slog efterfølgende Mathias Greve.

Sagen blev anmeldt til politet, der dog fredag droppede at rejse sigtelser.

Til fredagens træning understregede fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, at de to spillere var lige gode om det.

- Det her er vigtigt for mig at understrege. Det her det handler altså ikke kun om Slimane. Greve og Slimane var lige gode om det, siger 'CV'.

Hvordan kan man være lige gode om det, når Slimane slog Greve?

- Hvis du havde været her, så havde du også set, hvordan Greve reagerede og hårdheden i hans ageren den var.

Stridigheden mellem de to spillere blev håndteret straks efter træningen, men hvilke konsekvenser, det får for de to spillere, er uvist.

- Det er håndteret internt, og ja, der er en konsekvens, men jeg kommer ikke til at gå mere ind i det.

Hvorfor ikke?

- Det gør vi heller ikke, når der bliver givet konsekvenser for andre ting, som man forbryder sig på i vores interne regelsæt, siger 'CV'.

Begge er i spil

På trods af det voldsomme sammenstød har det umiddelbart ingen sportslige konsekvenser for de to profiler, der begge er i spil til weekends Superliga-opgør mod AC Horsens.

- De er begge to med i tankerne hos Jesper, og så er det op til ham at vurdere, om han vil gøre brug af de to.

Om de to spillere er med i truppen, kunne 'CV' dog ikke svare på og henviste til Jesper Sørensen