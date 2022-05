Efter ballade: Stort beredskab klar

De berygtede derby-kampe mellem FC København og Brøndby betyder ofte anholdelser og optøjer mellem fangrupperinger og politi.

Scenerier, der resulterede i et forbud mod udebanefans til forårets to sidste derbys.

Til første kamp, der blev spillet i København 18. april, havde Brøndby-fans alligevel troppet op, hvilket i sidste ende medførte politieskorte fra en bar ved Rådhuspladsen til Hovedbanegården. En tur, hvor der også blev trukket stave undervejs.

Men til derby i Brøndby forventer politiinspektør for Københavns Vestegns Politi, Mogens Lauridsen, ikke samme scener.

- Det, der er sket hos Københavns Politi i forbindelse med den anden kamp, har jeg ikke detaljeret kendskab til, så det har ikke indflydelse på de forberedelser, vi har lavet, siger han og fortsætter.

- Vi er selvfølgelig ikke totalt naive, så vi har et stort beredskab klar, hvis der skulle ske noget, men vi har ingen forventninger til, at noget sker.

Eskorte fra Old Irish Pub ved Rådhuspladsen til Hovedbanegården. Foto: Anthon Unger

Mogens Lauridsen forventer ikke optøjer, da forbuddet betyder, at udebanefans ikke befinder sig i byen og omkring stadion.

- Vi har ikke de samme udfordringer med et stort antal udebanefans, som vi skal følge fra station til stadion og tilbage igen, uden de kommer i kontakt med nogen, der vil dem ondt.

Stemningsboykot

I protest mod forbuddet boykottede FCK-fansene stemningen i de første 30 minutter af derby-kampen 18. april. Tirsdag annoncerede de mest fanatiske Brøndby-fans, at de vil følge trop til derbyet i weekenden.

En beslutning, som Brøndbys administrerende direktør, Ole Palmå, har støttet i en meddelelse på klubbens hjemmeside.

'Vi har lige set de aktive fans melde ud i fællesskab, at de vil boykotte stemningen til søndagens derby i de første 20 minutter og fire sekunder af kampen. Det har jeg respekt for, for ligesom i Parken for et par runder siden, så er et derby ikke et rigtig derby uden fans fra begge hold,' skriver han.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Ole Palmå mere ind til udtalelsen, men han henviser til meddelelsen på hjemmesiden.

Der blev brugt godt med pyroteknik til derbyet 18. april. Foto: Anthon Unger

- Hvad synes I om, at Brøndby er på fansenes side i forhold til forbuddet mod udebanefans?

- Det er ikke overraskende. Klubberne har jo en interesse i, at der kommer så mange som muligt til deres kampe, siger politiinspektør Mogens Lauridsen og understreger, at forbuddet skulle give folk tid til at tænke sig om, fordi grænsen var nået.

Ikke kun politiets ansvar

Onsdag meddelte Fodboldens Disciplinærinstans, at FC København bliver straffet med en bøde på 250.000 kroner, fordi deres hjemmefans har kastet ølkrus mod Brøndby-spillere og brugt pyroteknik under derbyet 18. april.

Fangrupperingerne for begge klubber er berygtede for ikke at sige nej til en slåskamp, og det er ofte noget, der går udover betjentene, der er sat ind for at skabe ro og orden.

Artiklen fortsætter under artiklen..

Eskorte fra Old Irish Pub ved Rådhuspladsen til Hovedbanegården. Foto: Anthon Unger

Formanden for Politiforbundet, Heino Kegel, har endnu ikke hørt fra betjentene, om de er glade for forbuddet, men de er trætte af den vold, som derbys ofte bringer med sig.

- Det er ikke så mange kampe siden, hvor vi havde en del tilskadekomne kollegaer. Den voldsomhed, vi har set i forbindelse med disse kampe, hører ingen steder hjemme, siger han.

Heino Kegel kan også godt forstå, at Brøndby er interesserede i, at der kommer fans på stadion, men han vil ikke lægge det fulde ansvar for, at der ikke sker optøjer, på politiets skuldre.

- Jeg kan jo egentlig godt forstå som fodboldhold, at man gerne vil have fans tilstede på stadion. Det er aldrig sjovt at spille for tomme tribuner.

- Men sådan et forbud kommer ikke på baggrund af ingenting. Det er jo fordi, at de scener, vi har set tidligere, har været for voldsomme. Klubberne har en forpligtigelse til at sørge for god ro og orden. Det er ikke kun politiet.

Det seneste derby blev spillet i Parken. Det vandt FC København 2-0.

Se optøjerne i København fra derbyet 18. april øverst i artiklen.

