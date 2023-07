Efter Brøndby-bud: Har ventet over et døgn

I over et døgn er Brøndby blevet lagt på is, efter klubben har sendt et bud på Viborg-målmand Lucas Lund

Brøndby er på intens jagt efter Mads Hermansens afløser, men en handel lader vente på sig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er sigtekornet fortsat skarpt rettet mod Viborgs Lucas Lund, der imponerede stort i sidste sæson, men usikkerheden er begyndt at melde sig på Vestegnen.

Efter sportsdirektør Carsten V. Jensen har sendt et bud på omkring 12 millioner kroner plus bonusser for den 23-årige målmand, har der nemlig været noget nær radiotavshed i den anden ende - og det selvom Brøndby var af den opfattelse, at buddet lå på et niveau, der ville blive accepteret.

Som Ekstra Bladet forstår det, har Brøndby i over et døgn nu afventet et endeligt svar fra Viborg, og det har fået nervøsiteten til at stige.

Sportsdirektør Casten V. Jensen mangler en førstemålmand, efter man tirsdag sagde farvel til Mads Hermansen. Foto: Jonas Olufson

Kontrakten er klar

Tjeklisten er ellers krydset af langt de fleste steder.

Kilder fortæller, at keeperen selv er opsat på at se skiftet gå igennem, ligesom Brøndby endnu ikke har set grund til at ændre på deres prioriteringsliste.

Som Ekstra Bladet allerede kunne beskrive i starten af juli, har Lucas Lund fra begyndelsen været ønskespilleren på målmandsposten, og selvom man også har budt på og forhørt sig om andre keepere, har Viborgs målmand hele tiden været det klare mål. Og det er han endnu.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er udgangspunktet for en kontrakt også klar, hvor der lige nu er lagt op til en aftale for de næste fire år, uden at noget er mejslet i sten.

Forventningen er derfor også fortsat, at en handel vil gå igennem, men for nu mangler Viborg altså fortsat at trykke på den grønne knap. Sker det, kan det til gengæld gå stærkt.

Tirsdag blev det officielt, at Brøndby havde solgt Mads Hermansen til Championship-klubben Leicester City. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger sikrede de blågule sig i omegnen af 52 millioner kroner.

Brøndby indleder Superliga-sæsonen søndag, når de gæster Silkeborg.