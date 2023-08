Efter Brøndby-vold: Tre personer idømt fængsel

Tre personer er blevet idømt fængsel efter et blodigt overfald ved et fanklubhus nær Brøndby Stadion tilbage i oktober sidste år

Tre personer er blevet idømt fængselsstraf efter det voldsomme overfald på Brøndby-frivillige, der i oktober fandt sted i fan-klubhuset Hytten.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Ved Retten i Glostrup blev en 31-årig og en 23-årig begge idømt tre måneders fængsel, mens en 28-årig blev idømt 20 dages fængsel.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de tre personer bånd til Mexigang, der er en støtteklub til Bandidos.

På forhånd mente politiet og anklagemyndigheden, at der var tale om legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod tre frivillige fra Brøndbys officielle fanklub, Brøndby Support, men retten vurderede, at der alene var tale om simpel vold.

Én af de dømte valgte at anke på stedet, mens de to andre har udbad sig betænkningstid.

Brøndby Supports klubhus, Hytten, der ligger nær Brøndby Stadion. Foto: Kenneth Meyer

Mindede om værtshusslagsmål

Vidner til overfaldet har beskrevet overfaldet som noget, der mindede om et værtshusslagsmål, og ifølge Ekstra Bladets kilder stod tre stridslystne mænd med bånd til Bandidos' støttegruppen Mexigang bag det, der endte med at få en meget blodig udgang for én af de frivillige.

Bestyreren af Hytten blev således overfaldet, slået ned og sparket i en sådan grad, at det kostede ham ti sting i baghovedet, fire sting ved øjenbrynet, et brud på knoglen ved øjet og en kraftig hjernerystelse.

Efterfølgende var Brøndby IF ude at fordømme episoden.

- Det er rystende, og alle vores tanker og sympati går til Peter Nielsen og de to andre, som blev overfaldet. Et angreb på Brøndby Support og de frivillige i deres eget klubhus er et angreb på fællesskabet, udtalte direktør Ole Palmå blandt andet.

Opstod spontant

Den blodige episode fandt sted 16. oktober sidste år efter opgøret mellem Brøndby og FC København.

Men episoden havde ikke relation til selve fodboldkampen, fastslår anklageren.

- Der er tale om vold opstået spontant. Hverken efterforskningen eller de oplysninger, der kom frem i retten, indikerer, at det havde noget med selve fodboldkampen at gøre, udtaler anklager Mads Strandberg Pedersen.

