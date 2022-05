Efter Hitlerjugend-sviner: - Ækel sammenligning

Simon Hedlund kalder det 'ækelt', at han blev sammenlignet med Hitlerjugend i en podcast

Simon Hedlund blev uforvarende hovedperson efter seneste Superliga-runde, da Pelle Elikofer fra FCK-fanpodcasten Hafnia 1992 kaldte den svenske Brøndby-angriber for ’en lille Hitlerjugend’ …

Søndag gav Simon Hedlund det bedste svar på den tåbelige og historieløse kommentar, da han scorede to mål i Brøndbys sejr i Aalborg.

- Jeg hørte først om hans kommentar, da Brøndbys kommunikationsafdeling fortalte mig om episoden. Jeg forsøger at lade være med at bruge energi på den slags, men jeg må sige, at jeg synes, det er ækelt, han bruger sådan en sammenligning, sagde Simon Hedlund efter sejren i Aalborg og fortsatte.

- Det er en underlig kommentar, og der er mennesker, der har lidt under de folk, han omtaler. Så det må stå for hans (Pelle Elikofer, red.) regning.

Det var tredje og fjerde sæsonscoring fra Simon Hedlund, der erkendte, at han har været for nærig med målene denne sæson.

- Jeg har haft en lidt anden rolle på holdet denne sæson, men for at svare enkelt på dit spørgsmål, så ja. Jeg har scoret for få mål!

