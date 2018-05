Efter kæmpe nedtur: Brøndby-spillerne mødt af flere hundrede fans

Alt tydede på, at mesterskabet skulle tilbage til Brøndby efter 13 års guldtørke på den københavnske vestegn.

Med fire kampe tilbage af sæsonen havde Alexander Zornigers tropper et forspring på fem point ned til FC Midtjylland, men med blot to point i de seneste tre kampe er det nu Jess Thorup og co., der selv kan afgøre, om guldet skal til Herning.

Brøndby var ellers i fuld kontrol og foran 2-0 på udebane mod Horsens, da der manglede et minut af den ordinære tid, men på to sene scoringer smadrede østjyderne foreløbigt drømmen om guld.

Trods skuffelsen overnattede Brøndby som planlagt i Horsens og vendte først tilbage til Brøndby Stadion ved middagstid lørdag. Her ventede godt og vel 300 fans, og ifølge Ekstra Bladets mand på stedet var der ingen sure miner trods den voldsomme skuffelse i Horsens.

Fansene fik lov til at komme ind på den ene langside på Brøndby Stadion, mens spillerne forsøgte at ryste skuffelsen ud af benene.

Brøndby-spillerne tog sig tid til at få taget billeder med flere af de fremmødte fans, og Alexander Zorniger tog også selv en runde og snakkede med folk.

Ifølge Ekstra Bladets reporter fremstod spillerne glade og rørte over fremmødet.

Klubbens kommunikationsafdeling oplyste dog meget tydeligt, at ingen spillere giver interviews lørdag.

