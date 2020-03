Efter kæmpe underskud: Brøndby åbner for ny aktieemission

Husk, at du kan se 2. Division eksklusivt på Ekstra Bladet. Få adgang her

Superligaklubben Brøndby gennemførte tidligere på året en aktieemission, og nu kan endnu en være på vej inden for en periode på fem år.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra fodboldklubben i en indkaldelse til ordinær generalforsamling 2. april.

Her skal aktionærerne stemme om, hvorvidt bestyrelsen skal have bemyndigelse til en ny emission.

- Bestyrelsen er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange ved tegning af op til nominelt 570.332.733 stk. aktier a nominelt kroner 0,50 (i alt op til nominelt kroner 285.166.366,50) med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Brøndby kom ud af det seneste regnskabsår med et enormt underskud. Minus 78,7 millioner kroner står der således på bundlinjen hos fodboldklubben Brøndby for regnskabsåret 2019.

Det er reelt op til hovedaktionær Jan Bech Andersen, om forslaget skal stemmes hjem, da han ejer mere end 50 procent af aktierne i klubben.

