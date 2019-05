Efter massiv kritik: Brøndby sadler om

Nu følger Brøndby i fodsporet på rivalerne fra FC København og dropper Dubai som træningslejr i januar-februar.

Både Brøndby og FC København var i Dubai i januar, men allerede inden afrejsen i januar meldte FC København ud, at Dubai ikke længere bliver en destination for opladning til forårssæsonen.

For Brøndby bliver opholdet i slutningen af januar også det sidste i denne omgang.

FCK var hurtigt ude med en melding om at droppe Dubai. Nu følger Brøndby i fodsporet på rivalerne og rejser sandsynligvis til Portugal næste forår på træningslejr. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har i den sportslige sektor evalueret de sidste par træningslejre, og vi må konstatere, at modstanderne vi har mødt på vores ture til Dubai ikke har levet op til vores sportslige forventninger, og vi har derfor besluttet at fravælge Dubai som kommende destination for os.

- Derudover er den kritik, der opstod i forbindelse med valget af Dubai for sidste års træningslejre, indgået i vores samlede evaluering af træningslejren. Vi arbejder nu hen imod, at næste vinters træningslejr bliver et gensyn med Portugal, hvor viften af kvalificerede modstandere er langt bredere, udtaler sportsdirektør Ebbe Sand ifølge Brøndbys hjemmeside.

Forud for den kommende sæson er Brøndby på træningslejr i Polen fra 25.-30. juni, hvor holdet skal spille to træningskampe.

FC Midtjylland var også på træningslejr til Dubai i begyndelsen af året. Men FC Midtjylland har endnu ikke meldt ud, om klubben vil droppe Dubai i fremtiden.

Se også: FCK-profil i eufori: Vi har bare været for gode

Se også: Ingen bortforklaring: Erkender afgørende derby-brøler

Se også: Brøndby-håbet lever: - Vi giver ikke op