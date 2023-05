Efter sejr: - Vi skal blive bedre med bolden

Jesper Sørensen vil gerne se mere mod fra sine spillerne, men han erkender også, at spillerne kommer fra et svært sted

Brøndby fik sat en prop i med systemskiftet til et tre mandsforsvar. Efter 43 mål imod sig har Brøndby kun lukket ét mål ind de to seneste kampe.

- Det er tydeligt, at systemskiftet har givet os mere tryghed defensivt. Det var også hele formålet, fordi vi havde lukket alt for mange mål ind, siger Jesper Sørensen.

Jesper Sørensen mener, at Brøndby kom til at stå for langt tilbage mod Randers, efter de var kommet foran 3-1. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

3-1 sejren over Randers var et udtryk for effektivitet, fordi Brøndby ikke havde bolden særlig meget. Men de slog til, når de fik chancen.

- Vi ved alle, at sejre giver selvtillid og bedre mulighed for at udvikle os.

- Vi havde ikke bolden så meget. Vi ved, vi skal blive bedre med bolden og til at forsvare en føring. Vi kom til at beskytte føringen alt for tidligt, erkender Jesper Sørensen, der på sigt ønsker, spillerne viser mere mod og jagter en scoring mere i stedet for at stille sig for langt tilbage.

Mathias Kvistgaarden scorede to og lagde op til et tredje. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Men jeg ved også, hvor vi kommer fra. Så det må komme, men sejre giver selvtillid og mere mod, mener Jesper Sørensen, der nu kan se frem til endnu et derby, når FC København kommer til Brøndby på søndag.