Efter tre nederlag i træk: Nu slås Zorniger for sit job

Han er blevet hyldet som en frelser og genskabte troen på noget stort på Vestegnen efter to sæt sølvmedaljer to år i træk. I perioder har han skabt eufori i Brøndby.

Men lige nu er diagnosen en helt anden: Alexander Zorniger kæmper for sit trænerliv i Brøndby.

Alexander Zorniger oplever lige nu den største krise i sin tid i Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Tre nederlag i træk og blot én sejr i de seneste syv kampe må for alvor tænde advarselslamperne hos Brøndby-toppen og storaktionær Jan Bech Andersen.

Brøndby har tabt de seneste tre kampe på hjemmebane: Mod Esbjerg, SønderjyskE og Horsens. Fortsætter tendensen er det kun et spørgsmål om tid, hvornår storaktionær Jan Bech Andersen trykker på knappen.

Det helt afgørende for Alexander Zornigers trænerfremtid i Brøndby – udover nogle sejre i en fart – er, om tyskeren har tabt omklædningsrummet blandt spillerne. Om der stadig er respekt for ham og tro på hans projekt.

Når Brøndby kan levere to så forskellige præstationer over to halvlege, som vi så mod Horsens, er det i hvert fald alarmerende. Før pausen var det et velkendt Brøndbyhold, der pressede og dominerede. Efter pausen faldt korthuset stille og roligt sammen efter Josip Radosevics selvmål.

Brøndby ligner lige nu et mandskab uden den fornødne overskud. Samtidig virker spillerne mentalt blokerede, når de oplever modgang på banen. Ingen tager ansvar og løfter i flok.

- Mentaliteten på holdet fejler ikke noget, men mentalt har vi et problem, erkender Alexander Zorniger.

Hany Mukhtar og Alexander Zorniger i snak under opgøret mod Horsens. I sidste sæson var Mukhtar Superligaens bedste spiller. I denne sæson har han slet ikke fundet det niveau. Foto: Jens Dresling.

Mukhtar er en skygge af sig selv

Cheftræneren nægter dog at tage kriseordet i sin mund.

- Jeg overlader til medierne at tale om krise. Vi fokuserer på at få vendt skuden og vinde næste kamp, fastslår Alexander Zorniger, der kan se, at Brøndby-mandskabet tilsyneladende er uden defensiv struktur og organisation.

Målene rasler ind hos mandskabet, der i sidste sæson havde ligaens bedste defensiv.

Det kan godt være, at Brøndby blev snydt for et straffespark mod slutningen, da Kamil Wilczek blev nedlagt. Men det ændrer ikke på billedet om et skrøbeligt Brøndby-mandskab uden lederskikkelser på banen.

Hany Mukhtar er reduceret fra strategen til – i grove træk – en boldflytter uden den dynamik og det overblik, vi så i sidste sæson.

Forsvaret er præcis det samme som sidste sæson. Men bagkæden virker uden en indpisker til at svinge taktstokken overfor holdkammeraterne.

- Vi må se indad. Vi er simpelthen for nemme at score mod. Da Paulus (Arajuuri) gik ud i pausen kostede det os nok det mål, de scorede på hjørnespark. Hans fysik og evner på dødboldene betyder meget for vores hold, siger anfører Johan Larsson, der erkender, at Brøndby lige nu svinger meget i niveau.

Kamil Wilczek er reelt den eneste, der leverer varen hos Brøndby. 24 mål i de seneste 25 kampe og allerede ni scoringer i sæsonens 11 kampe.

