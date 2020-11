Efter VAR-drama: Brøndby-kurs mod toppen

VEJLE (Ekstra Bladet): Efter tre nederlag i træk, har Brøndby for alvor slået tilbage. 2-0 sejren over Vejle var anden sejr i træk for Niels Frederiksens tropper.

Brøndby måtte kæmpe hårdt for at sikre sig de tre point mod et hårdt kæmpende oprykkermandskab fra Vejle.

Men ikke engang en VAR-scoring, der gik imod dem, fik Niels Frederiksens tropper til at slå op i banen.

Jesper Lindstrøm var på mange måder forskellen på de to mandskaber. Den unge Brøndby-komet er i formidabelt spillehumør for tiden. Han er hurtig, dynamisk og truer de fleste forsvar med sine løb med bolden.

Men Brøndby leverede også en stærk defensiv indsats, hvor der var godt styr på flere af Vejles letbenede offensive spillere.

Brøndby scorede både før og efter pausen. Først ved Jesper Lindstrøm og siden ved Mikael Uhre efter pausen. De sidste 45 minutter var jævnbyrdige, hvor spillet bølgede meget frem og tilbage mellem de to straffesparksfelter.

Brøndby lukkede kampen med 2-0 scoringen ti minutter før tid, da indskiftede Simon Hedlund lidt heldigt fandt Mikael Uhre. Han lobbede elegant bolden over Vejle-keeperen.

Foto: Lars Poulsen

VAR reddede Vejle

De første 45 minutter var vældig livlige med flere gode muligheder i begge ender af banen.

Hjemmeholdet startede bedst, men Brøndby var farlige på de hurtige omstillinger, hvor Jesper Lindstrøm gjorde ondt på hjemmeholdet.

Faktisk kom Brøndby foran 1-0 efter 12 minutters spil, da Michael Uhre scorede efter fint forarbejde af Jesper Lindstrøm. Uhre scorede via den ene opstander i fjerneste hjørne.

Men efter VAR-gennemgang blev scoringen korrekt underkendt. Tv-billederne viste, at Mikael Uhre kom fra en offsideposition, da han modtog bolden og trak tilbage i banen.

Foto: Lars Poulsen

Masterclass-samarbejde

Hjemmeholdet havde et par nærgående forsøg før pausen. Unge, talentfulde Wahid Faghir sparkede lige forbi målet, og siden leverede Marvin Schwäbe en stor redning på Allan Sousas nærgående frispark uden for feltet.

Brøndby kom i front i den forlængede spilletid før pausen efter et fantastisk samarbejde mellem tre af klubbens Masterclass-spillere.

Andreas Bruus drev bolden frem i højre side, Morten Frendrup trak fri og serverede den skråt tilbage til Jesper Lindstrøm.

Brøndby-kometen scorede for femte gang i sæsonen, da han bugserede bolden fladt i mål ved fjerneste stolpe.

Fuldstændig sindssyg udvikling i straffegyser

Vred Zidane langer ud efter journalister

Seier tromler over etisk grænse i FCK

Nu venter Brøndbys svære beslutning