Efterlysning gav pote: Politiet anholder formodet hooligan

Torsdag offentliggjorde Københavns Vestegns Politi billeder af fire personer, som de mistænker for at have deltaget i urolighederne efter Brøndby-FCK i november.

Og det gav pote. Det oplyser politiet på Twitter.

Vi har fået rigtig mange tip efter at vi offentliggjorde billeder af mistænkte ifm BIF/FCK 04.11.18. På baggrund af godt borger-tip har vi været ud og anholde Mistænkte C og hans billede er derfor fjernet fra gårsdagens efterlysning. Foreløbig stor tak for hjælpen #politidk https://t.co/gVOHv81YCq — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 8. februar 2019

Desuden oplyser politiet, at en 44-årig mand ligeledes er anholdt for sin formodede rolle 4. november. Han var dog ikke blandt de personer, der blev efterlyst torsdag.

To personer er tidligere blevet anholdt i henholdsvis december og onsdag i denne uge, men politiet er fortsat interesserede i at få oplysninger om tre personer, som de mener var en del af balladen.

Kampene mellem politi og fodboldtilhængerne varede flere timer efter kampens afslutning, og adskillige betjente blev udsat for vold i forbindelse med urolighederne. Størstedelen blev ramt af kasteskyts, og en enkelt betjent måtte indlægges på Herlev Sygehus til observation.

Københavns Vestegns Politi efterlyser forsat følgende tre personer.

A: mand, ca½. 20-25 år, ca. 180 cm høj, almindelig af bygning, iført mørk hættetrøje med gul skrift henover brystet, mørke træningsbukser af mærket Nike, blå cap, grå arbejdshandsker og hvide sko.

B: mand, ca. 20-25 år, ca. 175 cm høj, sort hår, almindelig af bygning, iført sort jakke med hvidt logo på venstre overarm, sorte handsker, sorte bukser, sorte sko med hvid sål.

D: mand, ca. 25-30 år, ca. 185 cm høj, almindelig af bygning, iført blå jakke af mærket Peak Performance stående med hvid skrift på venstre bryst, hvid lynlås på venstre overarm, og blå jeans.

