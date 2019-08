Ejer redder Brøndby igen: Låner 42 mio. kr.

Den økonomiske krise er voldsom på Vestegnen.

Klubben kan ikke få dagligdagen til at hænge sammen uden at optage lån.

Storaktionær og klubejer Jan Bech Andersen er igen trådt til, fordi Brøndby savner likviditet.

I andet kvartal af 2019 har klubben optaget et nyt lån på 12 mio. kr. hos bestyrelsesformanden.

Men det har tilsyneladende ikke været nok til at få enderne til at mødes.

For efter 30. juni har Brøndby, da Ebbe Sand var fratrådt og Carsten V. Jensen blev fodbolddirektør, har man igen været presset på pengepungen. Jan Bech Andersen har således været tvunget til at låne klubben yderligere 30 mio. kr. for at finansiere driften i selskabet.

Tilbage i 2018 lånte Jan Bech Andersen yderligere 18 mio. kr. til Brøndby, så det samlede lån til klubbens storaktionær i dag er på 60 mio. kr.

Jan Bech Andersen har den bekymrende mine på. Han har i år lånt Brøndby yderligere 42 mio. kr., så han nu har lånt klubben 60 mio. kr. siden sidste år. Foto: Philip Davali.

Holder dem i live

Det er reelt Jan Bech Andersen, der holder Brøndby i live med sin enorme velvilje og kærlighed til klubben.

Jan Bech Andersen har også givet en støtteerklæring, der er gældende frem til september 2020. Det betyder, at klubejeren og storaktionæren holder hånden under Brøndby, hvis den kommer i økonomisk uføre det næste år.

Når det er sagt, er det helt uafklaret, hvad der kommer til at ske efter september 2020. Brøndby har lige nu ingen garantier efter september 2020.

Jan Bech Andersen har efterhånden snart smidt op imod 250 mio. kr. i Brøndby, siden han købte sig ind i klubben for fem år siden. Og intet tyder på, at det stopper her.

De 60 mio. kr. er et lån til Brøndby fra Jan Bech. Det er et lån, som Brøndby skal tilbagebetale på markedsvilkår.

Jan Bech Andersen ventes også at smide yderligere millioner i den aktieudvidelse, der er nært forestående, hvor Brøndby ventes at hente 100 mio. kr.

Har lånt dem 13 mio. kr.

Men det er ikke kun Jan Bech Andersen, der har lånt klubben penge i år.

Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen, der driver selskabet TBC A/S, har i 2019 lånt klubben 13 mio. kr. Så sent som i andet kvartal måtte Brøndby låne tre mio. kr. af ham, udover de 10 mio. kr. man havde lånt tidligere på året.

Det betyder, at Brøndby i 2019 samlet har optaget lån for 55 mio. kr. De 42 mio. kr. er lånt af Jan Bech Andersen, mens man har optaget lån hos Torben Bjørn Christensen for 13 mio. kr.

Brøndby kom tirsdag ud med et halvårsregnskab med et minus på 41,7 mio. kr. Forventningerne til 2019 er et minus i niveauet 63-73 mio. kr. Det er en markant stigning i forhold til forventningerne for bare tre måneder siden, hvor klubben troede på et minus på 40-50 mio. kr.

